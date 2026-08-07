Llega a 80 el saldo de muertos que trataban de llegar a Ceuta, según unos forenses

El número de fallecidos al intentar llegar desde Marruecos al enclave español de Ceuta la semana pasada aumentó a 80, anunció el jueves una comisión española de especialistas forenses.

Un balance anterior de las autoridades españolas daba cuenta de 78 migrantes muertos, principalmente ahogados en el Mediterráneo.

Esta comisión de especialistas compuesta por médicos forenses y expertos de la Guardia Civil, declaró en un comunicado que las autoridades de Ceuta habían recuperado en total 82 cadáveres en el mar.

Pero dos de ellos habían sido recuperados el 29 de julio y a primera hora del 30 de julio, antes de la llegada masiva de migrantes al enclave, con lo que el balance de fallecidos es de 80, explicó la comisión al recuperarse dos cuerpos más el jueves.

"Los médicos forenses han practicado un total de 80 autopsias, de las cuales cuatro han permitido identificar a las víctimas", señaló la comisión.

La Guardia Civil ha puesto en marcha "una oficina dedicada a las personas desaparecidas" para que sus allegados "puedan presentar denuncias y se puedan tomar muestras biológicas con vistas a una eventual identificación".

Según las autoridades españolas, 70.000 de los 72.000 migrantes que entraron en Ceuta ya regresaron a Marruecos.

La semana pasada, las imágenes de los migrantes que llegaron a este enclave a pie o a nado dieron la vuelta al mundo provocando fuertes tensiones en el seno de la Unión Europea.