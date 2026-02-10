Los archivos Epstein empañan reputaciones de élites en EEUU y en gobiernos y realezas europeos

Casi siete años después de su suicidio en una prisión de Nueva York, el magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein continúa empañando las carreras y reputaciones de quienes estuvieron en contacto con él.

Miembros de la realeza europea, además de diplomáticos y exlíderes de gobierno han quedado manchados por la receta de poder, sexo y dinero de Epstein.

Algunos enfrentan investigaciones penales. Otros magnates, miembros de la élite corporativa estadounidense y titanes políticos también han tenido que responder preguntas difíciles.

Ser mencionado en la nueva tanda de publicaciones de 3,5 millones de documentos, correos electrónicos, fotos y videos de Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos el 30 de enero no implica conducta ilícita. Sin embargo, puede resultar comprometedor.

- Crisis en el gobierno británico -

El primer ministro británico, Keir Starmer, enfrenta una crisis de confianza y autoridad por haber nombrado en 2024 a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos.

Mandelson es nombrado miles de veces en los documentos. Siguió en contacto con Epstein después de afirmar que había cortado la relación y puede haber recibido transferencias de dinero.

Ahora, Mandelson se enfrenta a una investigación policial tras ser destituido como embajador en septiembre y obligado a abandonar la Cámara de los Comunes la semana pasada.

En otros puntos de Europa, el eslovaco Miroslav Lajčák dimitió de su cargo de asesor de seguridad nacional después de que se revelara que, cuando era ministro de Asuntos Exteriores del país, intercambió mensajes sobre mujeres con Epstein.

- Desgracias reales -

Andrew Mountbatten-Windsor, ya despojado de sus títulos de príncipe y duque de York por sus vínculos con Epstein, vuelve a verse implicado en las últimas revelaciones, entre ellas una foto que lo muestra de rodillas e inclinado sobre una mujer tumbada.

La policía británica afirma que investiga una posible mala conducta por la filtración de documentos confidenciales a Epstein cuando Andrew era enviado comercial del gobierno.

Su exesposa, Sarah Ferguson, también apareció con estrechos vínculos con Epstein.

Asímismo, la princesa Mette-Marit, futura reina de Noruega casada con el príncipe heredero Haakon, vio su reputación empañada por intercambiar cientos de correos electrónicos íntimos con el delincuente sexual entre 2011 y 2014, después de la primera condena del financiero por incitación a la prostitución en menores.

"Lamento profundamente mi amistad con Jeffrey Epstein", declaró Mette-Marit en un comunicado.

Una encuesta reciente indica que los noruegos podrían no desearla como futura reina.

- Dimisiones e investigaciones -

Otras personalidades noruegas son objeto de investigaciones penales o administrativas.

La policía de Noruega anunció la apertura de una investigación sobre el ex primer ministro Thorbjørn Jagland por sospechas de "corrupción agravada" debido a sus vínculos pasados con Epstein, junto a la diplomática Mona Juul y su esposo Terje Rød-Larsen, por complicidad.

Los investigadores examinan los vínculos de Jagland con el delincuente sexual cuando presidía el Comité del Nobel —que otorga el prestigioso Premio Nobel de la Paz— y era secretario general del Consejo de Europa.

Los vínculos de Juul con Epstein, cuando trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores antes de convertirse en embajadora ante las Naciones Unidas, también están bajo estrecho escrutinio. El domingo dejó su puesto de embajadora de Noruega en Irak y Jordania.

El Foro Económico Mundial, que organiza cada mes de enero la cita de la élite política y financiera en Davos, investiga a su director general, Børge Brende, un exdiplomático noruego, por más de 100 mensajes de texto y correos electrónicos, además de tres encuentros con Epstein.

Brende y otras personalidades, como el exministro francés de Cultura Jack Lang, afirmaron no tener conocimiento de las actividades delictivas del fallecido financiero.

Sin embargo, Lang, figura destacada del Partido Socialista francés, tuvo que dimitir de la dirección del Instituto del Mundo Árabe, con sede en París, mientras que su hija, la productora Caroline Lang, dimitió de la presidencia de un sindicato de productores de cine, tras la revelación de sus vínculos personales y profesionales con Epstein.

Joanna Rubinstein dimitió de su cargo de responsable de recaudación de fondos para la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) en Suecia después de que se revelara que viajó con su familia a la isla de Epstein en el Caribe en 2012.

- Onda expansiva en Estados Unidos -

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, cedieron a las demandas de testificar sobre Epstein ante un comité del Congreso a finales de este mes, tras ser amenazados con una acción por desacato.

Bill Clinton ha negado rotundamente cualquier conducta indebida, más allá de haber volado en el jet privado de Epstein. Mientras, Hillary Clinton dijo que no tuvo contactos significativos con el financiero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es mencionado miles de veces, aunque ha insistido en que es víctima de una "conspiración" y que no ha sido acusado por ninguna de las víctimas de Epstein.

El magnate de Microsoft, Bill Gates, también citado con frecuencia, declaró lamentar "cada minuto pasado" con Epstein.

Sin embargo, su exesposa, Melinda French Gates, afirmó que él debía dar explicaciones dado que, en los documentos, Epstein sostuvo haber organizado encuentros con mujeres para Bill Gates.

El exsecretario estadounidense del Tesoro Larry Summers dimitió de su cargo de presidente de la Universidad de Harvard antes de la publicación de los últimos documentos.

Brad Karp dejó la presidencia del prestigioso bufete de abogados Paul Weiss, y David Ross dimitió de su puesto de director del Museo de Arte Americano de Nueva York.

Por su parte, el multimillonario Elon Musk es nombrado en los archivos, aunque declaró haber rechazado las constantes invitaciones de Epstein para viajar a su isla del Caribe.