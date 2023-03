Los cubanos acuden a las urnas para renovar la asamblea nacional

Los cubanos votan el domingo para renovar por cinco años el parlamento, en una votación sin sorpresas, a la que se presentan 470 candidatos a diputados para ocupar igual número de escaños, y con el abstencionismo como único enemigo a vencer.

Ocho millones de cubanos mayores de 16 años están convocados a votar por los 470 candidatos a diputados -263 mujeres y 207 hombres- para la Asamblea Nacional del Poder Popular. La mayoría de los aspirantes pertenecen al Partido Comunista de Cuba (PCC), el único partido legal en la isla.

Los 23.600 colegios electorales abrieron en calma a las 07H00 locales (11H00 GMT) y cerrarán a las 18H00 (22H00 GMT).

En Cuba (11,1 millones de habitantes), donde los partidos de oposición están prohibidos, el voto no es obligatorio.

Los votantes encontrarán en la boleta dos posibilidades: el nombre de cada candidato de su distrito o la opción de votar "por todos", lo que implica respaldar a los 470.

El "voto por todos" es un sufragio unido para reafirmar el "socialismo" y la "revolución", afirman las autoridades. Pero también ayudaría a candidatos a alcanzar más del 50% de los votos válidos en la jornada, un requisito para ser elegidos.

Las votaciones legislativas se enmarcan en un proceso que culminará este año con la elección del presidente de la República, en la que podría reelegirse el presidente Miguel Díaz-Canel, de 62 años, el primero en tomar la conducción del país después de Fidel Castro y su hermano Raúl.

Entre los candidatos están Díaz-Canel y el retirado Raúl Castro.

La votación ocurre en un momento en que Cuba atraviesa por la peor crisis económica en tres décadas, con una inflación galopante, una ola migratoria sin precedentes, provocadas por los efectos de la pandemia y del embargo económico estadounidense, así como por las debilidades estructurales del país.

La participación electoral cayó los últimos años a sus niveles más bajos desde la entrada en vigor del actual sistema electoral de 1976.

En las elecciones municipales de noviembre la abstención fue de 68,5%, menor a la de los referendos por el Código de las Familias (74,12%), en septiembre, y por la Constitución (90,15%), en 2019.

Los candidatos, encabezados por Díaz-Canel, realizaron las últimas semanas una inusual e intensa campaña proselitista para escuchar las demandas de la población.

Sin una oposición autorizada, los llamados a la abstención se concentraron en las redes sociales.

"No seas parte de esa farsa. Expulsa a los usurpadores del poder. No vayas a votar el domingo", publicó la cuenta de Twitter "Cuba dice No a la dictadura".