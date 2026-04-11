Los diputados de México aprueban una versión recortada de la reforma electoral de Sheinbaum

La Cámara de Diputados de México aprobó la madrugada de este jueves una versión recortada de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea la reducción en el presupuesto de los funcionarios electorales y los congresos locales.

La iniciativa, bautizada como "plan B", es una nueva versión de la que Sheinbaum presentó al Congreso a inicios de marzo, que terminó archivada porque sus partidos aliados, del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), le negaron su apoyo.

Aquella versión buscaba reducir el presupuesto de los partidos y quitarles el poder de seleccionar a dedo a sus candidatos parlamentarios, lo que requería modificar la Constitución.

Sin el PT ni el PVEM, Sheinbaum no pudo reunir la mayoría calificada de dos tercios del total de congresistas necesaria para reformar la carta magna.

La versión recién aprobada pone límites a las remuneraciones de funcionarios electorales, el presupuesto de los congresos locales y la composición de los ayuntamientos.

La reforma alcanzó esta vez la mayoría calificada al contar con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención.

El dictamen fue avalado por el Senado el pasado 26 de marzo. Ahora deberá tener el visto bueno de 17 de los 32 congresos locales para poder entrar en vigor.

La resolución tuvo el apoyo del PT y el PVEM. Los partidos opositores PAN y PRI votaron en contra.