Los guardacostas italianos rescatan a decenas de migrantes, pero hallan dos muertos

Los guardacostas italianos indicaron que este domingo rescataron a 91 personas a bordo de una embarcación frente a la isla de Lampedusa, aunque dos hombres fueron hallados muertos.

"Durante la inspección de las zonas bajo la cubierta, se descubrieron otros migrantes en estado grave y dos cuerpos, ambos de sexo masculino", precisaron en un comunicado.

Entre los sobrevivientes hay 85 hombres, una mujer y cinco presuntos menores. Algunos de ellos fueron trasladados al hospital en helicóptero.

La agencia de prensa italiana Ansa precisó que los dos migrantes murieron tras inhalar gasolina bajo la cubierta. Otros 14 están en un estado grave, añadió.

Los migrantes son originarios de Pakistán, Eritrea y Somalia, según la misma fuente.

Las aguas frente a Lampedusa ya fueron escenario de otra catástrofe migratoria el viernes, cuando unas treinta personas desaparecieron tras un naufragio.