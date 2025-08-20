Los incendios en Portugal causan un tercer fallecido

Un hombre murió en un accidente durante las operaciones contra los incendios en el norte de Portugal, lo que lleva a tres el balance mortal de estos fuegos desde finales de julio, anunció el miércoles Protección Civil.

La víctima "trabajaba para una empresa contratada por el ayuntamiento de Mirandela" para "ayudar en las operaciones de lucha contra los incendios", indicó a AFP el comandante Paulo Santos, de la Autoridad Nacional de Protección Civil (ANEPC).

El hombre falleció en un accidente con maquinaria de construcción mientras participaba en el dispositivo contra las llamas.

Según Santos, tenía 75 años, pero las autoridades del municipio donde tuvo lugar el incidente aseguraron a AFP que tenía 65 años.

Portugal sigue luchando este miércoles contra cuatro grandes incendios, especialmente en el norte y el centro del país. Se han desplegado más de 2.600 bomberos, apoyados por una veintena de aviones y helicópteros.

Las críticas sobre la gestión de los fuegos se intensifican en el país y la oposición exige explicaciones al gobierno.

El secretario de Estado de Protección Civil, Rui Rocha, reconoció el martes que pudo haber "algo de desorganización puntual" debido a "la complejidad del terreno de intervención", en una entrevista en la cadena de televisión Sic Noticias.

Pero el gobierno aseguró que estaba evaluando "desde el primer día" los daños causados por los incendios para identificar rápidamente las pérdidas y poner en marcha las ayudas necesarias en las poblaciones afectadas.

Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), un indicador del observatorio europeo Copernicus, las llamas devoraron más de 261.000 hectáreas en lo que va de año en Portugal, frente a las 143.000 de todo el 2024.

En España, los fuegos también están arrasando parte del territorio, sobre todo en la mitad oeste del país, en las regiones de Castilla y León, Galicia y Extremadura, donde miles de personas fueron desalojadas.

Según Copernicus, desde principios de año se han calcinado en España unas 373.000 hectáreas.