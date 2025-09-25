Los legisladores de Rio de Janeiro aprueban primas para policías que maten a criminales

La asamblea legislativa del estado de Rio de Janeiro aprobó una ley que otorga primas a ciertos policías si matan a criminales, lo que desató la indignación de los defensores de los derechos humanos.

Una medida similar, bautizada "bono del Lejano Oeste", estuvo vigente de 1995 a 1998, cuando fue derogada ante el creciente número de muertes durante las intervenciones policiales.

Esta prima "incentiva la violencia y transforma la muerte en política pública", criticó el miércoles en X el diputado federal de izquierda Henrique Vieira, electo por Rio de Janeiro.

"La seguridad no se logra mediante la barbarie", aseveró.

Para su entrada en vigor, el texto aprobado el martes por amplía mayoría, debe ser promulgado en un plazo de 15 días por el gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

En Rio, las intervenciones policiales con mano dura son frecuentes, especialmente en las favelas, barrios pobres y densamente poblados, que viven con frecuencia bajo el yugo de narcotraficantes y otros grupos armados.

La bonificación fue incluida en un proyecto de ley para reformar la policía civil, que se encarga sobre todo de las investigaciones, a diferencia de la policía militar, que tiene un papel más represivo.

En los años 1990, los agentes de la policía militar, legado de la dictadura (1964-1985), tenían derecho a esa bonificación.

- "Masacre generalizada" -

La nueva legislación estipula que los agentes pueden ganar una prima de 10% a 150% de su salario "cuando confiscan armas de gran calibre o en situaciones que conducen a la neutralización de criminales".

"Corremos el riesgo de asistir a una masacre generalizada perpetrada por policías que harán todo para ganar más dinero", dijo a la AFP Djeff Amadeus, abogado de la ONG Instituto de Defensa de la Población Negra.

La población afro es la que sufre más muertes a manos de la policía, según las estadísticas.

Esta ley podría "abrir la puerta a que la prima se extienda a la policía militar y a otros miembros de las fuerzas del orden", agregó Amadeus.

El sindicato de comisarios de policía civil de Rio de Janeiro (Sindelpol) se sumó al rechazo a la nueva prima.

"Medidas como esta pueden, contrario a lo que se imagina, aumentar el riesgo de vida del policía, que tenderá a exponerse aún más a las situaciones de conflicto", dijo el comisario Leonardo Affonso, presidente del sindicato, a la radio CBN.

En 2024, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en el estado de Rio, esto es, casi dos personas al día, según cifras oficiales. Este total representa sin embargo una caída de 19% respecto a 2023 (871).