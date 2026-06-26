Los narcocultivos aumentaron un 3,5% en Colombia en 2024, según un informe de la ONU

Los narcocultivos aumentaron un 3,5% durante 2024 respecto al año anterior en Colombia, el país que produce más cocaína en el mundo, según el informe anual de la ONU publicado este jueves.

El repunte llega se dio en medio del aumento de poder de los grupos ilegales, que se financian principalmente con el narcotráfico y siembran el terror en el país.

"Se identificaron 261.000 ha con (hoja de) coca" en 2024, base para la cocaína, dice el informe de Naciones Unidas, publicado conjuntamente con el Ministerio de Justicia colombiano.

En 2023 se registraron 253.000 hectáreas.

El saliente Gustavo Petro intentó sin éxito negociar la paz con los grupos narco.

Los criminales aprovecharon los diálogos para aumentar su control territorial y sus filas, según expertos.

El informe revela una tecnificación de las redes de producción de la cocaína. Un análisis de la policía sobre muestras decomisadas en los puntos de fabricación muestra "una pureza promedio superior del 92%", "antes de entrar a la cadena de tráfico".

Además se evidenció una nueva modalidad en la cual "las redes criminales están exportando subproductos", como la pasta base de la cocaína, "para que esta sea refinada directamente en el país de destino".

El documento no incluyó la cifra de producción de cocaína tras desacuerdos entre el gobierno izquierdista y Naciones Unidas, que acordaron revisar la metodología antes de publicar el indicador.

Después que Estados Unidos retirara a Colombia la certificación de aliada en la lucha contra las drogas el año pasado, Petro acusó al organismo internacional de hacer una medición incorrecta.

Más del 53% del área con cultivos de coca están en remotas zonas habitadas por indígenas, campesinos y afrodescendientes o en parques naturales.

Los narcocultivos y la producción de cocaína en Colombia están entre los principales retos del presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien promete fumigar los sembradíos con la ayuda de Estados Unidos.