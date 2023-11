“Luchen con las uñas y dientes por una vida con libertad”:Yuliet Cruz

La actriz cubana Yuliet Cruz, conocida por su trabajo en el cine, teatro y la TV en la isla, dejó esta semana un emotivo mensaje a sus compatriotas durante un show de “La Casa de Maka” en YouTube.

Cruz, esposa del cantante Leoni Torres, recordó que lo más importante para un ser humano es la vida, y que hay que luchar “con uñas y dientes” por vivir con dignidad, libertad y valor.

“No tenemos ni dos ni tres vidas. No puedes seguir sacrificando tu tiempo para que otros tengan una mejor vida a costa de la tuya (...) porque el tiempo no vira atrás. No hay retorno, solamente hay recuerdos”, expresó.

La artista también alertó sobre el riesgo de pensar que el tiempo es ilimitado, y se dolió de cómo generaciones enteras en Cuba han pasado por la vida sin lograr cambios significativos en los suyos y en el país, sometido a un régimen dictatorial desde hace más de seis décadas.

“Una de las cosas más terribles que nos han pasado a los cubanos es creer que tenemos mucho tiempo. Y pasan generaciones y generaciones y dices, se ha ido mucho tiempo y no hemos logrado absolutamente nada”, enfatizó.

Cruz igualmente manifestó su respeto por el dolor de muchas generaciones y personas que han perdido la vida en este proceso.

Recientemente la actriz participó en la película “Plantadas”, de Lilo y Camilo Vilaplanas, y en la obra “Si te mueres te mato”, dirigida por Alexis Valdés y presentada en Miami en octubre pasado.

Sobre su paso por “Plantadas”,afirmó en sus redes que participar en la creación de esta película, inspirada en las historias de prisioneras políticas del régimen del exdictador Fidel Castro, fue “una experiencia muy hermosa y conmovedora”.

Cruz, radicada en la Florida, compartió en su publicación imágenes del largometraje y agradeció al equipo de realización por sumarla “a esta increíble experiencia”.

Entre sus papeles protagónicos en el cine cubano destacan los personajes que interpretó en los largometrajes Conducta (2014), La película de Ana (2012), Melaza (2012) y Habana Eva (2010). Como actriz de teatro durante muchos años fue parte de reconocidas puestas teatrales bajo la dirección del dramaturgo Carlos Celdrán en Argos Teatro.