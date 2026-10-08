Lula, el presidente sin celular, se rinde al selfi para atraer a votantes

Luiz Inácio Lula da Silva no tiene celular, desconfía de las pantallas y se burla de la "generación del dedito". Pero este miércoles, con casi 81 años y la reelección en riesgo, el presidente de Brasil grabó su primer video selfi de la campaña.

Lula perdió el domingo la primera vuelta de las presidenciales contra el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, y tiene cuesta arriba el balotaje del 25 de octubre. Las encuestas habían previsto que el izquierdista aventajaría al conservador.

Para remontar, el equipo de campaña de Lula puso el foco en las redes sociales, donde la derecha lleva años de ventaja sobre la izquierda.

"La gente me tiene harto. Janja se levanta todos los días: 'Anda, haz un selfi'. A mí no me gusta. Hoy decidí hacerlo", contó refiriéndose a su esposa, en un encuentro con jóvenes influenciadores, que respondieron al anuncio con aplausos.

El resultado, publicado en Instagram y TikTok, es un llamado a la militancia: "Vamos, gente, a la calle, vamos a conversar con las personas".

Lula convocó el miércoles a influenciadores de su campo político que acaban de ganar un escaño como legisladores, entre ellos Ana Elisa Santos Silva, que con 21 años resultó electa la diputada federal más joven del país.

"Hoy nuestro mayor panfleto está en el celular", dijo Ana Elisa a periodistas.

La joven contó que la víspera había trabajado hasta la noche con el equipo de comunicación del presidente para llevarlo a las redes "de forma que él se sienta cómodo".

"Quien domina todas las narrativas en las redes sociales es la extrema derecha", sostuvo Ana Elisa, con casi 3 millones de seguidores y que subrayó que su triunfo fue fruto de dos años de trabajo en las plataformas.

El desafío no es sencillo para Lula.

"No uso celular porque tengo las manos para hacer otras cosas", insistió Lula este miércoles. "Y me gusta hablar solo lo esencial".