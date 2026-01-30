Lula es operado "sin incidentes" de cataratas

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue operado este viernes de cataratas en su ojo izquierdo, una cirugía que finalizó "sin incidentes", informó la presidencia.

El mandatario, de 80 años, que se había realizado el jueves exámenes preoperatorios para el procedimiento, dejó el CBV Hospital de Olhos de Brasilia en un convoy pasadas las 10 de la mañana locales, constató la AFP.

El procedimiento "transcurrió sin incidentes y el presidente ya recibió el alta hospitalaria", señaló Planalto en un comunicado.

Lula permanecerá este viernes y el fin de semana en la residencia oficial Granja do Torto, una casa de campo ubicada también en Brasilia, y "regresará a sus actividades habituales el lunes", agregó.

La cirugía se realizó dos días después de que Lula regresara de Panamá, donde participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, conocido como el Davos latinoamericano.

El líder izquierdista fue intervenido quirúrgicamente en 2024 por una hemorragia intracraneal ocasionada por un accidente doméstico.

El mandatario ha dicho que aspirará a la reelección en octubre si sus condiciones de salud se lo permiten.

En febrero tiene previsto viajar a India y Corea del Sur y en marzo a Washington, para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump.

La Sociedad Brasileña de Oftalmología señala la catarata como la principal causa de ceguera, aunque reversible. Frecuentemente está vinculada al envejecimiento.