Lula se reunirá el lunes con el presidente español Pedro Sánchez en Madrid

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cerrará su primera gira internacional tras su reelección con una parada en Madrid para reunirse el lunes con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez.

Antes de partir de Manila, donde participó de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), el mandatario izquierdista anunció este domingo que tendrá una "visita de trabajo con el presidente Pedro Sánchez de España".

Lula llegará a Madrid en la noche del domingo y se reunirá con Sánchez el lunes a las 11H00 locales (12H00 GMT) en el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno español, según la agenda divulgada por su despacho.

El socialista Sánchez buscará la reelección en los comicios del 29 de noviembre.

Lula, de 81 años, ganó sorpresivamente el balotaje presidencial a finales de octubre ante el senador conservador Flávio Bolsonaro, que había encabezado la votación en la primera vuelta.

Tras la victoria emprendió una gira que lo llevó a Turquía para participar en la cumbre climática COP31 antes de volar a Filipinas.

Durante su viaje, el presidente brasileño ha recibido una salva de felicitaciones de otros líderes por su triunfo ante Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Pero también ha sufrido problemas de garganta que lo han obligado a cancelar discursos en ambos eventos.

"Sigo ronco, y esta ronquera es la ronquera de la victoria, por eso estoy feliz", dijo Lula el domingo en un video divulgado por su canal de WhatsApp. Hace 15 años padeció un cáncer de laringe.

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