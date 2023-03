Macron afirma que la era de la interferencia francesa en África terminó

El presidente Emmanuel Macron dijo el jueves que la era de la interferencia francesa en África "había terminado", al comenzar una gira por el continente africano para visitar cuatro países y renovar los lazos.

El sentimiento antifrancés es muy fuerte en algunas antiguas colonias africanas a medida que el continente se convierte en un campo de batalla diplomático renovado, mientras la influencia rusa y china crecen en la región.

Antes del inicio de una cumbre ambiental en Gabón, la primera etapa de su viaje, Macron subrayó que Francia no tiene ninguna intención de regresar a las políticas pasadas e interferir en África.

"La era en la que Francia interfería en África está caduca", dijo Macron en declaraciones a la comunidad francesa en la capital Libreville, refiriéndose a la estrategia de Francia postcolonización de apoyar a los líderes autoritarios para defender sus intereses.

"Cuando leo, escucho y veo a la gente atribuyendo intenciones a Francia, que el país no tiene, me da la sensación que las mentalidades no avanzaron tanto como nosotros", destacó.

Macron y sus predecesores, en particular el socialista Francois Hollande, han declarado anteriormente que Francia no tiene intención de inmiscuirse en los asuntos soberanos africanos.

Antes de su visita, Macron indicó el lunes que habría una "reducción notable" en la presencia de tropas de Francia en África "en los próximos meses", y un mayor enfoque en el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas de los países aliados.

Francia ya retiró tropas de las antiguas colonias de Malí, Burkina Faso y la República Centroafricana.

El presidente de Emmanuel Macron aterrizó en Libreville el miércoles y luego se dirigirá a Angola, Congo Brazzaville y a República Democrática del Congo.