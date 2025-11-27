Macron anuncia un nuevo servicio militar voluntario en Francia a partir de 2026

El presidente Emmanuel Macron anunció este jueves la instauración de un nuevo servicio militar voluntario a partir de mediados de 2026 para los jóvenes de 18 y 19 años, ante la "aceleración de las crisis" y "el recrudecimiento de las amenazas".

Francia sigue así la estela de otros países europeos, que ante la creciente amenaza que ven en Rusia y las dudas sobre su aliado estadounidense reintrodujeron un servicio militar, ya sea obligatorio o voluntario.

"Un nuevo servicio nacional se instaurará progresivamente a partir del próximo verano" boreal, anunció Macron, durante la visita a una brigada de infantería en Varces, en el sureste de Francia.

Este servicio militar está destinado principalmente a jóvenes voluntarios de 18 y 19 años, durará 10 meses y estará remunerado con unos 800 euros mensuales (unos 926 dólares), precisó la presidencia francesa.

El objetivo de este programa es contar con unos 3.000 voluntarios en la primera promoción de 2026 y alcanzar los 42.500 en 2035.

El anuncio se produce tras la polémica generada por el jefe del Estado Mayor de los Ejércitos, el general Fabien Mandon, quien la semana pasada llamó a los franceses a "aceptar perder a sus hijos" en caso de conflictos en Europa.

Los voluntarios sólo servirán en el "territorio nacional", aclaró el presidente francés, para quien la "juventud tiene sed de compromiso" y "existe una generación lista para levantarse por la patria".

Francia suspendió el servicio militar obligatorio en 1997, durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, al igual que otros países tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991 y el fin de la Guerra Fría.

Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania en 2022 devolvió los temores a Europa.

"La aceleración de las crisis, el recrudecimiento de las amenazas me llevan a proponer hoy un servicio nacional puramente militar", subrayó Macron.

Un 86% de franceses es favorable a la reintroducción de un servicio militar y un 33% pide que sea voluntario, según una sondeo de marzo de Ipsos.