Macron busca apoyo internacional para el despliegue del ejército en Líbano y el desarme de Hezbolá

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este jueves al presidente libanés, Joseph Aoun, y al rey Abdalá II de Jordania para buscar apoyo internacional para el despliegue del Ejército libanés con vistas al desarme de Hezbolá y a la retirada de Israel del sur del país.

Las conversaciones también abordaron un dispositivo destinado a sustituir a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), desplegada en el país desde 1978 y cuyo mandato expira en diciembre.

Los tres dirigentes mantuvieron una reunión conjunta antes de inaugurar una reunión "operativa" de los jefes de Estado Mayor francés, británico, italiano, jordano y libanés, así como de altos responsables estadounidenses y saudíes.

El objetivo era examinar "el plan de despliegue" de las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) conforme a un "plan claro, creíble y realista", declaró el Elíseo.

Las FAL, mal pagadas y mal equipadas, tienen la difícil tarea de desarmar a Hezbolá, pese a la oposición del grupo, y desplegarse en la frontera con Israel una vez completada la retirada de las tropas israelíes.

Pero Israel ha advertido que permanecerá en el sur del Líbano mientras persistan las amenazas contra su seguridad.

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