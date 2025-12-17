Macron promete librar la "guerra" contra los narcotraficantes

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió este martes librar la "guerra" contra los narcotraficantes durante una visita a Marsella, la segunda ciudad de Francia y una de las más afectadas del país por las consecuencias del narcotráfico.

Macron visitó la tumba de Mehdi Kes, un joven cuyo asesinato hace un mes --probablemente para intimidar a su hermano, que denuncia la influencia del narcotráfico-- había conmocionado al país.

Este año se han registrado 17 asesinatos en Marsella, frente a 24 el año pasado y 50 en 2023.

En un intercambio con lectores del diario regional La Provence, Macron prometió una "guerra contra las redes que matan a jóvenes inocentes para intimidar e infundir miedo".

También aseguró que quiere ir a buscar "en los países donde están los líderes de las redes, la cooperación necesaria para poder incautar sus bienes, detener a los cabecillas y llevarlos ante la justicia".

En cuanto a los consumidores, el presidente anunció que la multa fija por consumo pasará a ser de 500 euros (588 dólares), frente a los 200 actuales (235 dólares).

Amine Kessaci, un joven activista de 22 años cuyo hermano Mehdi fue asesinado el 12 de noviembre por dos hombres en una moto, lanzó el martes en la radio Ici Provence un "llamamiento a los responsables" para que se establezca "una convención ciudadana contra el narcotráfico" y se dé la palabra a los habitantes.

