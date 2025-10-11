Macron viaja el lunes a Egipto para respaldar el acuerdo de paz en Gaza

El presidente francés Emmanuel Macron viajará a Egipto el lunes para respaldar el acuerdo de alto el fuego en Gaza, negociado por Estados Unidos, y para abordar la implementación de sus próximas fases, informó este sábado el Palacio del Elíseo.

La presidencia francesa no precisó si Macron se entrevistará con su homólogo estadounidense Donald Trump, que también tiene planeado viajar a Egipto.

Macron viajará a Sharm El Sheij, el balneario egipcio a orillas del mar Rojo que acogió las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel que lograron un acuerdo para un cese el fuego en Gaza.

Allí, Macron mantendrá conversaciones "sobre los próximos pasos en la implementación del plan de paz", indicó el Palacio del Elíseo.

La presidencia francesa añadió que el viaje de Macron forma parte de una iniciativa franco-saudí para promover la paz y la seguridad en Oriente Medio, basada en "la solución de dos Estados".

Francia reconoció en septiembre al Estado palestino como parte de su impulso hacia ese objetivo, lo que provocó indignación en Israel y críticas por parte de Estados Unidos.

El viaje de Macron se produce en un momento en que Francia atraviesa una grave crisis política.

El presidente volvió a nombrar al centroderechista Sébastien Lecornu como primer ministro apenas unos días después de que éste presentara su renuncia y le encargó formar un gobierno que logre aprobar unos presupuestos para 2026, que permitan sanear las endeudadas arcas públicas.