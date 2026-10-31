Madagascar desarticula una red de ciberestafas que explotaba a trabajadores africanos

Las autoridades de Madagascar desmantelaron 13 centros de ciberestafas de una red criminal que habría trasladado sus operaciones desde Camboya y reclutado a ciudadanos africanos con falsas ofertas de trabajo para obligarlos a cometer fraudes, informaron responsables malgaches a la AFP.

Estos centros, que llevaban a cabo estafas románticas y piramidales y fraudes con criptomonedas, eran operados principalmente por ciudadanos chinos, 148 de los cuales fueron extraditados a China, según la justicia malgache.

Trece centros de ciberestafas fueron desmantelados entre agosto y septiembre en Madagascar, en una operación conjunta con las autoridades estadounidenses que permitió incautar "52 millones de dólares en criptomonedas", así como "3.200 dispositivos electrónicos", según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ).

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) había advertido el año pasado de la expansión de estas redes, especialmente en el sur de África.

Once de los ciudadanos chinos detenidos fueron liberados de prisión en circunstancias misteriosas, en un escándalo que salpicó a la ministra de Justicia, Fanirisoa Ernaivo. Uno de los implicados la acusa de haber recibido instrucciones para que los liberara, algo que ella niega.

Por su parte, varios ciudadanos africanos continúan encarcelados, aunque los primeros indicios de la investigación apuntan a que podrían haber sido víctimas de trata de personas.

- Pasaportes confiscados -

Al igual que en el sudeste asiático, ciudadanos africanos —en este caso, una veintena de ruandeses, zimbabuenses, ugandeses y kenianos— fueron captados a través de las redes sociales con promesas de buenos salarios.

"Dicen que fueron reclutados a través de Facebook para trabajar en el sector comercial en Madagascar. Pero, al llegar, al jefe le confiscaron la mayoría de los pasaportes y los obligaron a cometer estafas", explicó a la AFP el comisario Hassan Mouigni, jefe de la unidad de ciberdelincuencia de la policía malgache. "Fueron víctimas de un engaño".

El "jefe" es el hombre sospechoso de dirigir este centro de estafas, instalado en una villa del exclusivo barrio de Ivato, cerca de Antananarivo. Se trata del ciudadano malasio Chui Kok Wa, cuya extradición fue solicitada por el FBI, según un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense.

"A partir de la visa estampada en el pasaporte, pudimos deducir que había llegado aquí por primera vez en 2024. Antes estaba en Camboya", indicó el comisario Hassan Mouigni. Hasta el reciente endurecimiento de las medidas de las autoridades, ese país asiático se había convertido en un importante centro de ciberdelincuencia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos considera que la organización criminal de Chui Kok Wa, "vinculada con Malasia y China", probablemente "trasladó sus operaciones desde Camboya tras una intervención de las fuerzas del orden en ese país".

El coordinador de la unidad de lucha contra la ciberdelincuencia del Ministerio de Comunicación de Madagascar, Tsitohaina Ralihivao, relaciona la llegada de estas redes con los enfrentamientos fronterizos entre Camboya y Tailandia de julio de 2025.

En aquel momento, el ejército tailandés había llevado a los medios de comunicación a visitar centros de estafas abandonados en la frontera.

"Cuando los tailandeses desmantelaron esos centros, simplemente trasladaron las operaciones. Son las mismas organizaciones que llegaron a Madagascar", declaró a la AFP.

Esta versión está respaldada por un documento judicial del FBI, difundido por el Departamento de Justicia, según el cual "los centros de ciberestafas se están instalando cada vez más en África tras el cierre de complejos de este tipo en el sudeste asiático".