Maduro pide a la justicia que despoje al opositor Leopoldo López de su nacionalidad venezolana

El presidente Nicolás Maduro pidió a la máxima corte de Venezuela retirar la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López, a quien acusó de promover una invasión militar de Estados Unidos a su país, informó este sábado el gobierno.

No hay antecedentes de venezolanos por nacimiento despojados de la nacionalidad. La Constitución de Venezuela incluso lo prohíbe.

Caracas ha señalado a López y a otros opositores de promover el derrocamiento de Maduro.

Ahora los acusa de hacerlo a través de su apoyo al despliegue por Estados Unidos de buques de guerra, aviones caza y tropas en el Caribe para lo que la Casa Blanca asegura son operaciones contra el narcotráfico.

Maduro insiste que ese despliegue apunta a despojarlo del poder.

El canciller venezolano Yván Gil informó en su canal en Telegram que Maduro "presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a Leopoldo López".

La solicitud la hizo "en razón de su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros", añadió.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, explicó a la AFP que la ley no contempla la posibilidad de retirar la nacionalidad a un venezolano por nacimiento.

"Solo los naturalizados podrían perderla, y únicamente mediante sentencia judicial firme", explicó el abogado y profesor Juan Carlos Apitz.

Voceros del ala más radical del chavismo gobernante han sugerido en el pasado retirar la nacionalidad a varios opositores al acusarlos de traidores a la patria.

El pedido de Maduro recuerda al despojo de la nacionalidad a cientos de opositores en Nicaragua, uno de los principales aliados del presidente venezolano.

López, carismático exalcalde del acomodado municipio caraqueño de Chacao, fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión acusado de incitar a la violencia en protestas antigubernamentales que dejaron 43 muertos y unos 3.000 heridos en 2014.

En 2017 recibió casa por cárcel y dos años después participó en un fallido alzamiento militar contra Maduro. Tras el fracaso del plan se refugió en la casa del embajador español en Caracas, de donde escapó en 2020 rumbo a Madrid.