Maduro pide retirar la nacionalidad a quien llame a una invasión extranjera

El presidente Nicolás Maduro pidió el miércoles a la máxima corte de Venezuela retirar la nacionalidad a todo aquel que llame a una invasión extranjera, justo en momentos en que denuncia una "amenaza" de Estados Unidos por su despliegue militar en el Caribe.

El mandatario presentó el sábado una solicitud contra el opositor Leopoldo López. La Justicia aún no se pronuncia y no hay antecedentes de venezolanos por nacimiento despojados de su nacionalidad. La Constitución incluso lo prohíbe.

"Yo he elevado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional (...) para que a gente vendepatria, que se suman a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia autorice proceder y quitarle la nacionalidad", dijo Maduro en un acto de gobierno.

Para que se le quite "toda la documentación y todo lo que haya que quitarle", subrayó el mandatario.

Maduro insistió en acusar a López de pedir una invasión extranjera a Estados Unidos, que ordenó un despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico.

El presidente lo señala también de buscar su derrocamiento desde el exilio en Madrid, donde se encuentra tras escapar en 2020 de su refugio en la embajada de España en Caracas.

Hace las mismas acusaciones contra otros opositores, incluida la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad tras denunciar fraude en las presidenciales de 2024 en las que fue proclamado reelecto Maduro.

López se refugió en la embajada española en 2017 tras encabezar un fallido alzamiento militar contra Maduro. Antes se encontraba cumpliendo un régimen de casa por cárcel por una condena que recibió en 2015, acusado de incitar a la violencia en protestas antigubernamentales que dejaron 43 muertos y unos 3.000 heridos en 2014.

Voceros del ala más radical del chavismo gobernante sugirieron en el pasado retirar la nacionalidad a varios opositores al acusarlos de ser traidores a la patria.

Defensores de derechos humanos señalan que el pedido de Maduro recuerda al despojo de la nacionalidad a cientos de opositores en Nicaragua, uno de los principales aliados de Venezuela.