Malasia declara estado de emergencia por la niebla tóxica provocada por los incendios

Malasia anunció este viernes el estado de emergencia en una parte del estado de Sarawak, en la isla de Borneo, debido a una niebla tóxica provocada por el humo de los incendios forestales en la vecina Indonesia.

Borneo, una isla cuyo territorio comparten tres países (Indonesia, Malasia y Brunéi) sufre desde hace semanas incendios devastadores.

El rey de Malasia, el sultán Ibrahim, ha autorizado "la declaración del estado de emergencia en todo el distrito de Serian, en Sarawak, debido a las condiciones de niebla que han alcanzado un nivel de contaminación del aire peligroso para la salud y la seguridad públicas", informó la oficina del primer ministro de Anwar Ibrahim en un comunicado.

Solo funcionarán los servicios esenciales.

El índice de contaminación del aire en la región de Serian superó el umbral crítico de 500 este viernes. El país lo considera peligroso a partir de 300.

Además la contaminación del aire ha obligado a cerrar casi 650 colegios en la región de Serian a partir del lunes durante al menos una semana, informó el gobierno.

- Lluvia artificial -

El jueves el país puso en marcha una siembra de nubes, una técnica artificial de modificación del clima para aumentar las precipitaciones y reducir los contaminantes en el aire. La mantendrá hasta el lunes.

"Se esperan formaciones nubosas más favorables durante este período", señaló el Comité de Gestión de Desastres de Sarawak.

Los servicios de emergencia han comenzado a distribuir agua potable entre los habitantes, muchos de los cuales se han puesto mascarilla.

En rueda de prensa, el presidente del Comité de Gestión de Desastres de Sarawak, Douglas Uggah Embas, insistió en que la emergencia se aplicará solo a una parte de la región de Serian pero ha insistido en extremar precauciones.

"Por favor, reduzcan al mínimo las actividades al aire libre y eviten los esfuerzos físicos intensos en el exterior", dijo.

La contaminación por los incendios en la provincia de Kalimantan Occidental alcanza Malasia y Filipinas.

El fuego se ha propagado debido a la temporada seca y a un episodio del fenómeno climático El Niño que, según la ONU, podría ser el más intenso en cuatro décadas.

Cerca de 300.000 hectáreas han ardido desde principios de año, según los expertos, que temen que lo peor aún esté por llegar.

Los incendios también están relacionados con la deforestación y la tala con fuego, especialmente para las plantaciones, según varios analistas.

- "Falta de recursos" -

Y es que en la parte indonesia de la isla de Borneo el paisaje de selva exuberante, con una fauna muy rica que incluye orangutanes, está salpicado de zonas quemadas.

Se trata sobre todo de pequeñas parcelas desbrozadas para cultivos por agricultores. La población local también acusa a grandes empresas, como los productores de aceite de palma.

Cientos de bomberos voluntarios se han movilizado. Kristoforus Sinyong es uno de ellos.

Este hombre de 27 años y un pequeño grupo de colegas arriesgan sus vidas para combatir las llamas, armados únicamente con botas de goma, una pequeña motobomba, pulverizadores y seis mangueras suministradas por la empresa para la que trabaja, una oenegé medioambiental, constató la AFP.

Las mascarillas las proporciona una clínica local.

"La verdad es que no es suficiente, pero es todo lo que tenemos. Si hubiéramos esperado a tener suficientes medios, el fuego podría haberse propagado por todas partes", declara Kristoforus a la AFP.

"Nuestro principal obstáculo es la falta de recursos humanos y de equipo", lamenta.