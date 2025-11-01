Maldivas aplica prohibición de fumar a todos los nacidos a partir de 2007

El archipiélago de Maldivas comenzó este sábado a aplicar la prohibición de fumar a toda persona nacida a partir de enero de 2007, y se convirtió así en el único país en cumplir actualmente semejante restricción, indicó el Ministerio de Sanidad.La iniciativa, promovida por el presidente Mohamed Muizzu, "protegerá la salud pública y promoverá una generación libre de tabaco", indicó el ministerio."En virtud de la nueva normativa, queda prohibido en Maldivas, para las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2007, comprar o consumir productos relacionados con el tabaco", puntualizó el ministerio."La prohibición se aplica a todas las formas de tabaco, y los vendedores tienen la obligación de verificar la edad antes de proceder a la venta", añadió.La medida se aplica también a los visitantes del archipiélago, conocido por su turismo de lujo, y dotado de 1.191 islas repartidas a lo largo de 800 kilómetros.Por otro lado, el Ministerio de Sanidad señaló que mantiene la prohibición de importar, vender, distribuir, poseer y utilizar cigarrillos electrónicos. Dicha prohibición rige para todo el mundo, independientemente de la edad.La venta de tabaco a menores implica una multa de 3.200 dólares, y el consumo de dispositivos de vapeo una penalización de 320 USD.Reino Unido propuso una medida similar a la de Maldivas, pero está aún en proceso legislativo.El primer país en aplicarla fue Nueva Zelanda, pero fue rechazada en noviembre de 2023, menos de un año después de su entrada en vigor.