Manifestantes por el Día de Australia reclaman derechos de indígenas

Miles de personas se manifestaron en ciudades de toda Australia para exigir justicia y derechos para los indígenas este lunes, día festivo que conmemora la llegada en 1788 de una flota británica al muelle de Sídney.Multitudes tomaron las calles en Sídney, Melbourne, Canberra, Perth y otras ciudades con pancartas que rezaban que Australia "siempre fue, siempre será tierra aborigen".En Sídney, la policía permitió las protestas pese a las restricciones adoptadas luego de que hombres armados atacaran un festival anual por la janucá judía el 14 de diciembre en la playa de Bondi, donde mataron a 15 personas.Millones de australianos celebran la efeméride de este lunes con asados o pasando el día junto al mar. Este año, se espera una ola de calor que podría llevar la temperatura en la ciudad sureña de Adelaida a 45 ºC.Muchos activistas califican el 26 de enero de 1788 como el "Día de la Invasión", una fecha que trajo un período de opresión, tierras perdidas, masacres y niños indígenas separados de sus familias.Los pueblos aborígenes y de las Islas del Estrecho de Torres representan el 4% de la población.Su esperanza de vida es ocho años menor que la de otros australianos, tienen mayores tasas de encarcelamiento y de muertes en custodia, más desempleo juvenil y peor educación."Festejemos en otro día, porque todos aman este país y todos quieren celebrar. Pero no celebremos en un día de luto", comentó a la AFP Kody Bardy, un indígena de 44 años, en Sídney.Por otro lado, miles de personas se unieron a marchas contra la inmigración en varias ciudades, y la policía de Melbourne tuvo que intervenir para mantener separadas las dos manifestaciones.Varias personas portaron pancartas pidiendo la liberación del conocido neonazi Joel Davis, arrestado en noviembre por sospechas de amenazar a un legislador federal.Pero el jefe del Ejecutivo del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, advirtió que "no se tolerará el discurso de violencia u odio en las calles de Sídney".