Manifestantes por el Día de Australia reclaman derechos de indígenas

Miles de personas se manifestaron en ciudades de toda Australia para exigir justicia y derechos para los indígenas este lunes, día festivo que conmemora la llegada en 1788 de una flota británica al muelle de Sídney.

Multitudes tomaron las calles en Sídney, Melbourne, Canberra, Perth y otras ciudades con pancartas que rezaban que Australia "siempre fue, siempre será tierra aborigen".

En Sídney, la policía permitió las protestas pese a las restricciones adoptadas luego de que hombres armados atacaran un festival anual por la janucá judía el 14 de diciembre en la playa de Bondi, donde mataron a 15 personas.

Millones de australianos celebran la efeméride de este lunes con asados o pasando el día junto al mar. Este año, se espera una ola de calor que podría llevar la temperatura en la ciudad sureña de Adelaida a 45 ºC.

Muchos activistas califican el 26 de enero de 1788 como el "Día de la Invasión", una fecha que trajo un período de opresión, tierras perdidas, masacres y niños indígenas separados de sus familias.

Los pueblos aborígenes y de las Islas del Estrecho de Torres representan el 4% de la población.

Su esperanza de vida es ocho años menor que la de otros australianos, tienen mayores tasas de encarcelamiento y de muertes en custodia, más desempleo juvenil y peor educación.

"Festejemos en otro día, porque todos aman este país y todos quieren celebrar. Pero no celebremos en un día de luto", comentó a la AFP Kody Bardy, un indígena de 44 años, en Sídney.

Por otro lado, miles de personas se unieron a marchas contra la inmigración en varias ciudades, y la policía de Melbourne tuvo que intervenir para mantener separadas las dos manifestaciones.

Varias personas portaron pancartas pidiendo la liberación del conocido neonazi Joel Davis, arrestado en noviembre por sospechas de amenazar a un legislador federal.

Pero el jefe del Ejecutivo del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, advirtió que "no se tolerará el discurso de violencia u odio en las calles de Sídney".