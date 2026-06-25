Más de 100 millones de europeos, sofocados por una mortífera ola de calor

La intensa ola de calor que afecta a Europa continúa extendiéndose este jueves, cuando más de 100 millones de sus habitantes soportarán en algún momento temperaturas superiores a los 35 grados, después de que en España se le pudieran atribuir al menos 212 fallecimientos entre el domingo y el miércoles.

"Se está haciendo agotador, tanto para el cuerpo como para la mente", lamenta Arthur, un ingeniero de 28 años, en Rennes, una ciudad del oeste de Francia dentro de los 72 departamentos en alerta roja.

Más de 380 millones de habitantes de Europa, sin incluir Turquía, soportarán temperaturas máximas superiores a los 30ºC, según un análisis de la AFP realizado a partir de las previsiones del servicio meteorológico alemán y de las proyecciones de población en 2025 del Joint Research Center.

El pico de esta histórica ola de calor debería alcanzarse el jueves en Francia, donde se espera que las condiciones comiencen a mejorar a partir de la noche en la zona atlántica.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, informó el jueves de un "aumento de la mortalidad" en la ciudad, donde los termómetros superaron el miércoles los 40 °C por cuarta vez en 150 años.

En la capital francesa se registraron 25 paros cardíacos en 24 horas, frente a 10 habitualmente, según el Ministerio de Salud.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que elevará la movilización del sistema de salud a su nivel más alto para que pueda "aguantar en el tiempo" frente a una ola de calor excepcional.

- "Fuerza mayor" -

En España, por su parte, al menos 212 de los fallecimientos registrados entre el domingo y el miércoles pueden atribuirse a la ola de calor -que azotó al país en esos días-, estimó el jueves el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

A modo de comparación, en 2025 murieron 98 personas en esos cuatro días.

Estas estimaciones se basan en el sistema "MoMo" (Monitorización de la Mortalidad), que recopila a diario el número de fallecidos en España y calcula la desviación de la mortalidad respecto a la previsible según las series históricas registradas.

Esta potente ola de calor -que afecta a numerosos países europeos- se desató a raíz de una inmensa masa de aire caliente procedente de África situada sobre Europa occidental y comprimida por altas presiones en altura.

Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes.

En Alemania, se esperan temperaturas que podrían superar los 40 °C en algunos puntos, donde podrían batirse récords absolutos. Por ello, se cancelaron varios eventos al aire libre, como la media maratón de Hamburgo (norte).

"Es una pena que (...) no se celebre, pero el calor es una razón de fuerza mayor", consideró Marc Trauth, un estudiante de 24 años que iba a disputar la carrera junto a su tío.

La compañía ferroviaria Deutsche Bahn recomendó a sus clientes evitar viajar y anunció el reembolso de todos los billetes reservados hasta el 30 de junio a quien lo desee, por el alto riesgo de perturbaciones relacionadas con el clima.

- Pausa de hidratación -

En Reino Unido, la alerta roja por "calor extremo", que se emite en muy raras ocasiones, fue prolongada hasta la noche del viernes para Londres y parte del sureste de Inglaterra. Así lo anunció el jueves la agencia meteorológica nacional que este jueves volvió a registrar un récord de calor para un mes de junio (36,4 ºC).

Para tratar de paliar los efectos de unas olas de calor que cada vez podrían ser más frecuentes, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) pidió el jueves a la Unión Europea que instaure pausas de hidratación obligatorias para los trabajadores expuestos a las olas de calor, como de las que disfrutan las selecciones de fútbol en el Mundial.

La CES, que afirma representar a 45 millones de trabajadores, pidió a la Comisión Europea que actúe para garantizar a los trabajadores un "derecho a pausas sin pérdida de salario" en caso de altas temperaturas.

El riesgo de accidente laboral aumenta hasta un 7% cuando el termómetro supera los 30 °C, y hasta un 15% a partir de los 38 °C.

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