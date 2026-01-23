Más de 134.000 desplazados en Siria por choques entre el gobierno y kurdos

Más de 134.000 personas resultaron desplazadas en el noreste de Siria, afirmó la agencia de migración de Naciones Unidas el jueves, tras choques entre el gobierno y fuerzas kurdas y un frágil cese del fuego entre ambos.

En los pasados tres días, el número de desplazados internos en la provincia de Hasaké, bastión de los kurdos, "se incrementó a 134.803 personas" en relación con las 5.725 registradas el domingo, dijo la Organización Internacional para las Migraciones en un comunicado.

El gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos, acordaron el martes un cese el fuego de cuatro días, luego de que el ejército envió refuerzos a la provincia de Hasaké, en el noreste.

Bajo presión militar y política del gobierno sirio, que busca extender su control en el país, las FDS han cedido territorio en días recientes y abandonado partes de su bastión.

El organismo dijo que más de 41.000 personas se encuentran en alberges colectivos en Hasaké y "necesitan de manera urgente comida" y otros elementos básicos como colchones y cobijas.

El domingo, el presidente sirio Ahmed al Sharaa anunció un acuerdo con el jefe de las FDS, Mazloum Abdi, que implica un cese el fuego y la integración de la administración kurda en el Estado.