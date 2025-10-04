Más de 16.000 muertos por la violencia en Haití desde 2022, según la ONU

Más de 16.000 personas murieron por la violencia en Haití desde principios de 2022, informó este jueves el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, que advirtió de que "puede que lo peor esté aún por llegar".

"La mitad de la población, es decir, seis millones de personas -entre ellas 3,3 millones de niños- necesita ayuda humanitaria", declaró ante el Consejo de Derechos Humanos.

Haití, el país más pobre de América, sufre desde hace años la violencia de bandas criminales acusadas de asesinatos, violaciones y secuestros.

En un contexto de inestabilidad política crónica, un número récord de casi 1,3 millones de personas fueron desplazadas dentro del país debido a ello, alertó la ONU en junio.

"Más de 16.000 personas fueron asesinadas y unas 7.000 resultaron heridas en actos de violencia armada desde el 1 de enero de 2022, fecha en la que comenzamos nuestro seguimiento de la violencia relacionada con las pandillas".

Solo en el primer semestre de 2025 se registraron más de 3.000 asesinatos, afirmó la ONU.

Türk señaló que desde marzo el gobierno haitiano intensificó el uso de drones explosivos en sus operaciones antipandillas en la capital.

Es "profundamente preocupante" que grupos de autodefensa y multitudes espontáneas hubieran matado a más de 500 presuntos pandilleros en lo que va del año, destacó.

Türk expresó gran preocupación por el destino de los niños de Haití, señalando que son víctimas de trata, explotación y reclutamiento forzado por parte de las pandillas.

También saludó la aprobación el martes por el Consejo de Seguridad de la ONU de la transformación de la misión multinacional de apoyo a la policía haitiana en una fuerza antipandillas más robusta, con el fin de intentar contener la violencia que asola el país.

La nueva fuerza irá acompañada de la creación de una "oficina de apoyo de la ONU", propuesta hace varios meses por el secretario general Antonio Guterres.

Por su parte, William O'Neill, experto designado por Türk para Haití, declaró ante el Consejo de Derechos Humanos que el país "se enfrenta al abismo".

"Nunca vi la situación tan desesperada como ahora. La mayoría de los indicadores están en rojo", advirtió.

Ann Kathryne Lassegue, embajadora de Haití en Ginebra, detalló que el gobierno estaba "haciendo lo posible con los medios que tiene", pero señaló que 90% del plan de respuesta humanitaria 2025 de la ONU, valorado en 908 millones de dólares, sigue sin financiación.