Más de 20 tumbas judías vandalizadas en un cementerio de Barcelona

Más de 20 tumbas judías de un cementerio de Barcelona fueron vandalizadas el sábado, denunció este domingo la comunidad judía española, unos hechos confirmados por la policía y condenados por las autoridades.

"Tenemos constancia de estos hechos y hemos abierto una investigación", dijo a la AFP un portavoz de la policía catalana, que no pudo precisar el número exacto de tumbas dañadas en la sección judía del cementerio de Les Corts.

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) condenó en un comunicado "el despreciable acto antisemita consistente en la profanación y vandalización de varias tumbas en el cementerio judío de Les Corts el sábado 24 de enero".

"Exigimos a las autoridades la máxima firmeza frente al antisemitismo", añade el texto.

Una portavoz de la FCJE cifró en más de 20 las tumbas profanadas, en una información transmitida a AFP.

La FCJE vinculó estos hechos a un mapa señalando lugares y negocios de Barcelona vinculados a la comunidad judía e israelí que crearon activistas propalestinos y que acabó siendo retirado de internet.

"Con estos hechos, el nivel de antisemitismo da un salto alarmante, pasando de las palabras a las acciones, de la incitación al ataque directo", añadió la federación.

El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, condenó los hechos en un mensaje en las redes sociales asegurando que "el odio no tiene cabida en una Barcelona plural y respetuosa" y que se estaba "trabajando para identificar a los responsables".

La ofensiva militar israelí en Gaza en respuesta al ataque del movimiento islamista Hamás del 7 de octubre de 2023 levantó en España un amplio movimiento de solidaridad con los palestinos.

Además de realizarse manifestaciones frecuentes y numerosas, también se produjeron actos de boicot a Israel, como el que logró que no se disputase la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Según datos de la FCJE, la comunidad judía de España está integrada por unas 70.000 personas.