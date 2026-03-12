Más de 3 millones de desplazados en Irán desde el inicio de la guerra

Unos 3,2 millones de iraníes se desplazaron dentro del país desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, anunció el jueves el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

"Entre 600.000 y un millón de hogares iraníes están actualmente desplazados temporalmente dentro del país a causa del conflicto en curso, lo que representa hasta 3,2 millones de personas", señaló la agencia en un comunicado.

"La mayoría de ellos huye de Teherán y otras grandes localidades para refugiarse en el norte del país y en las zonas rurales", añadió, estimando que "esta cifra debería seguir aumentando mientras continúen las hostilidades".

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron conjuntamente una amplia ofensiva contra Irán. Esta ofensiva desencadenó una guerra en todo Oriente Medio.

Mientras los ataques continuaban el jueves en Irán y en la región, en el decimotercer día del conflicto, ACNUR también quiso llamar la atención sobre las personas extranjeras refugiadas en Irán.

"Las familias de refugiados acogidas en el país, en su mayoría afganas, también se ven afectadas. Su precaria situación y sus limitadas redes de apoyo las hacen especialmente vulnerables", advirtió Ito.