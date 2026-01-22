Más de ocho millones de niños de Sudán llevan casi 500 días sin escolarizar por la guerra

Casi tres años de guerra en Sudán han privado de educación a más de ocho millones de niños, declaró el jueves la oenegé Save the Children, que señala una de las interrupciones de la escolarización más prolongadas del mundo.

"Más de ocho millones de niños —cerca de la mitad de los 17 millones en edad escolar— han pasado unos 484 días sin pisar un aula", indicó la organización humanitaria en un comunicado.

Se trata de "uno de los cierres escolares más largos del mundo", alertó la oenegé británica. Esta interrupción supera a las registradas durante la pandemia de covid-19, especialmente en Filipinas.

Sudán está devastado desde abril de 2023 por una guerra entre el ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

"Muchas escuelas están cerradas, otras han resultado dañadas por el conflicto o sirven de refugio" para los cerca de siete millones de desplazados en todo el país, subraya la organización.

Darfur Norte, en el oeste del país, es el estado más afectado: solo el 3% de las más de 1.100 escuelas sigue en funcionamiento.

Las FAR tomaron en octubre la ciudad de El Fasher, la última de las cinco capitales regionales que aún escapaban a su control.

El conflicto, que ha causado decenas de miles de muertos, ha provocado, según la ONU, "la peor crisis humanitaria del mundo".