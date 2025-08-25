"Mayo" Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, listo para declararse culpable en EEUU

Ismael "Mayo" Zambada, cofundador del poderoso cartel de Sinaloa en los años 80, tiene previsto declararse culpable de narcotráfico este lunes en Nueva York, una decisión con la que evita ir a juicio y por la que recibiría una condena menor a la de su exsocio Joaquín "Chapo" Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

Zambada, mexicano de 77 años, al que la justicia estadounidense acusa de haber sido uno de los "más prolíficos y poderosos narcotraficantes del mundo", fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar, según denunció, emboscado por un hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López.

Está acusado de 17 cargos, como la dirección de una empresa criminal continuada, la importación de miles de kilos de cocaína y otros narcóticos, como fentanilo, metafentaminas, heroína y marihuana a Estados Unidos.

También se le acusa de lavado de dinero, delitos con armas de fuego y actos violentos vinculados al cartel entre 1989 y enero de 2024.

El acuerdo alcanzado con la fiscalía neoyorquina, que ha asumido y unificado otro caso abierto en un tribunal de Texas, prevé que Zambada se declare culpable de los cargos principales: empresa criminal continua y "conspiración RICO", un delito que castiga los acuerdos para cometer actividades de crimen organizado dentro de un grupo criminal, según una carta del fiscal jefe del Tribunal Federal del Distrito Este, Joseph Nocella.

Zambada tiene previsto comparecer en una audiencia ante el juez instructor Brian Cogan para la declaración de culpabilidad a las 12H00 (16H00 GMT) en el tribunal de Brooklyn.

La fiscalía había anunciado a principios de agosto que renunciaba a pedir la pena de muerte en su caso, pese a que Zambada no estaba amparado por un acuerdo de extradición con México, que excluye la pena capital.

Aunque el juez deberá anunciar la sentencia que impondrá a Zambada, se espera que sea menor a la del "Chapo" Guzmán, condenado en 2019 a cadena perpetua tras un largo juicio en el mismo tribunal y ante el mismo juez.

- Fuerte presión -

"Esta resolución marca el cierre de una de las últimas grandes persecuciones judiciales de líderes del cartel de Sinaloa en Estados Unidos", dice el fiscal en su misiva.

Con motivo de este gran momento, la fiscal general (equivalente a ministra de Justicia) Pamela Bondi, junto con la plana mayor de las principales agencias de lucha contra el crimen organizado tienen previsto ofrecer una conferencia de prensa a las 15H00 (19H00 GMT) en Brooklyn.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha redoblado las amenazas a México con elevados aranceles para que detenga el contrabando de drogas, en particular el de fentanilo, causante de decenas de miles de muertos por sobredosis en Estados Unidos.

En las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha desplegado fuerzas navales en el Caribe para luchar contra los cárteles latinoamericanos, en particular el cartel de Sinaloa y el venezolano Tren de Aragua, que Washington designó como organizaciones "terroristas globales".

A mediados de agosto, las autoridades mexicanas entregaron a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes de alto perfil que se suman a otro grupo de 29 entregados en febrero, entre los que se encuentra el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena, en 1985.

El cartel de Sinaloa es considerado como la mayor organización de narcotráfico del mundo.

Pese a que sus jefes históricos, algunos descendientes y estrechos colaboradores están presos en Estados Unidos, el grupo sigue operando a través de nuevas generaciones y redes logísticas asentadas en ambos lados de la frontera.