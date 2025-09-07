Medio centenar de lesionados al volcar un autobús cerca de Barcelona

Al menos medio centenar de lesionados, dos de ellos graves, provocó el vuelco de un autobús el domingo unos 50 km al norte de la ciudad española Barcelona, informó el servicio de emergencia de la región Cataluña.

"Hasta el momento, 53 personas atendidas: dos en estado grave (...), uno menos grave (...) y el resto leves", indicó el Sistema de Emergencias Médicas catalán en su cuenta de X, como balance preliminar del suceso.

Cinco ambulancias y un helicóptero medicalizado estaban trabajando en la zona, agregó.

Las primeras imágenes de los servicios de rescate mostraban un autobús de color rojo volcado de costado entre los árboles, junto a la transitada autopista.

El siniestro, del que todavía se desconocen las causas, se produjo cuando el autobús circulaba por la C-32 a la altura del municipio de Santa Susanna, en el turístico litoral de Cataluña, y se salió de la vía para después volcar.

De acuerdo con los bomberos catalanes, el autobús siniestrado transportaba a una sesentena de personas, de las que "la mayoría salieron por su propio pie", indicaron en X.