México lanza un salvavidas petrolero a Cuba tras el parón venezolano

La navegación de buques petroleros desde Venezuela hacia Cuba se detuvo de golpe a principios de diciembre. Los rastreadores marítimos digitales solo registraron desde entonces escasas llegadas a la isla del tanquero "Ocean Mariner", cargado con petróleo mexicano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tendió un salvavidas a Cuba en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla comunista. El país enfrenta un panorama oscuro tras la suspensión del suministro de petróleo venezolano y las fuertes presiones de Estados Unidos, factores que, según analistas, podrían empujar a Cuba hacia un desastre humanitario y detonar una migración masiva hacia México.

Venezuela fue la principal proveedora de Cuba hasta la reciente caída de Nicolás Maduro, a manos de fuerzas militares estadounidenses. Desde el año 2000, La Habana se había asegurado el crudo que requería mediante un acuerdo con Caracas a cambio de médicos, maestros y otros profesionales.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en Truth Social que "¡no habrá más petróleo ni dinero para Cuba".

Según el seguimiento que hace Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas, actualmente "no hay ningún buque que esté saliendo de Venezuela rumbo a Cuba".

El "Songa Neptune 6", cargado con 598.000 barriles, fue el último en anclar el 8 de diciembre en Matanzas, un puerto a 100 km de La Habana.

El volumen de crudo venezolano destinado a Cuba había venido disminuyendo en los últimos años a una tercera parte de los 90.000 barriles diarios que Caracas enviaba hace una década a la isla, indica Piñón.

- "Envenenando la relación" -

En 2023, México comenzó a suministrar petróleo a Cuba a través de Gasolinas Bienestar, una filial de la estatal Petróleos Mexicanos. Entre enero y septiembre del año pasado, Pemex exportó a la isla 17.200 barriles de crudo diarios y 2.000 de derivados, por un total de 400 millones de dólares, según datos oficiales.

Analistas alertan del riesgo de ignorar el embargo que Washington impone desde hace de más de seis décadas a Cuba, poniendo en la cuerda floja la relación entre México y Estados Unidos, su socio principal en el T-MEC, un acuerdo comercial que comparten con Canadá.

La presidenta izquierdista defiende el derecho de su país a decidir sobre sus recursos naturales y ha ofrecido mediar entre Cuba y Estados Unidos.

Pero para Jorge Castañeda, excanciller de México, Sheinbaum "puede decidir lo que quiera, el tema es si le conviene" al país.

"No es un asunto de derecho, es un asunto de conveniencia, es un asunto de correspondencia con los intereses nacionales de México", dijo a AFP.

Castañeda considera que el gobierno está "envenenando la relación con algo de poca importancia para México, a cambio de algo de mucha importancia para México" como es el T-MEC, en pleno proceso de revisión este 2026 y bajo una fuerte presión arancelaria por parte de Trump.

Aunque Pemex no tiene accionistas estadounidenses, "hay acreedores americanos de Pemex, que son los tenedores de los bonos de Pemex emitidos en Estados Unidos. Y esos acreedores pueden perfectamente no estar de acuerdo en que se ponga en peligro el repago de sus obligaciones porque se le regala petróleo a Cuba", explicó el excanciller durante el gobierno de derecha de Vicente Fox (2000-2006).

- "Crisis humanitaria" -

El gobierno de Sheinbaum también redujo el suministro en los últimos meses. El "Ocean Mariner", con capacidad para 85.000 barriles, solo arribó cuatro veces desde el 27 de noviembre a los puertos de La Habana y Matanzas.

Cuba produce cerca de 40.000 barriles diarios de crudo pesado indispensable para alimentar sus ocho termoeléctricas, que constantemente sufren averías. El país caribeño depende de esta infraestructura y de cientos de grupos electrógenos que funcionan con diésel, un recurso frecuentemente escaso.

Aunque esta infraestructura fue diseñada para cubrir con holgura la demanda de electricidad, hoy apenas genera la mitad de lo necesario, con apagones cotidianos de horas y hasta días en la isla. La falta de combustible y electricidad mantiene semiparalizadas la industria y la agricultura.

Gerardo Arreola, autor del libro "Cuba, el futuro a debate", considera que hay riesgo de "una crisis humanitaria, una explosión migratoria e incluso un deterioro mayor que no alcanzamos a ver. No hay que olvidar que Cuba tiene fronteras marinas con México", dijo a AFP.

Más de un millón de cubanos emigró desde finales de 2021, la mayoría hacia Estados Unidos, pero las fronteras estadounidenses se cerraron con la llegada de Trump a la Casa Blanca hace un año y decenas de miles de cubanos se quedaron en México.

Sheinbaum ha prometido varias veces hacer pública la forma en que Cuba paga el petróleo, ante constantes cuestionamientos de la prensa, pero hasta ahora sigue siendo un misterio.