México y EEUU incautan cocaína en una "operación coordinada" en el Pacífico

La Marina Armada de México y la Guardia Costera de Estados Unidos incautaron varias toneladas de cocaína en una inusual "operación coordinada" en el océano Pacífico, informó este miércoles la Secretaría de Marina mexicana.

El despliegue conjunto ocurre en medio de tensiones entre ambos países tras las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a los cárteles narcotraficantes por tierra y luego de bombardeos de Washington contra lanchas supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas en el Caribe.

La operación se realizó "bajo el marco de cooperación bilateral" y "más allá de la Zona Económica Exclusiva", es decir, fuera de las aguas territoriales de México, detalló la Marina mexicana en un comunicado.

"Se logró el aseguramiento de aproximadamente 188 bultos que representan varias toneladas de presunta cocaína", indicó, y agregó que fueron hallados en una embarcación que navegaba al oeste de Isla Clarión, a unos 1.100 kilómetros del puerto de Manzanillo, en el estado de Colima.

La Marina también reportó la detención de varias personas, pero no precisó su número.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no permitirá el ingreso de militares de Estados Unidos para actuar en operaciones de seguridad en México, pese a que su par estadounidense, Donald Trump, le ha insistido en la participaciones de fuerzas de seguridad de su país en territorio mexicano.

El mandatario republicano ha amagado con imponer aranceles a México como medida de apremio para que incremente las detenciones y los decomisos de narcóticos, mientras paralelamente se realiza la revisión del tratado comercial que tienen las dos naciones con Canadá.

El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles por la mañana que había neutralizado drones de los cárteles mexicanos en la frontera, un incidente que obligó a cerrar durante horas el aeropuerto de la ciudad de El Paso, vecina de la mexicana Juárez.

Sheinbaum aseguró, por su parte, que su gobierno no tiene reportes de la presencia de drones de grupos criminales en la frontera con Estados Unidos.