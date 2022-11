“Mi Familia Vota” defiende la democracia entre latinos

MARIO LARA/COBERTURA DESDE EE.UU. | La organización Mi Familia Vota promueve en Arizona la participación de los latinos en las elecciones de medio mandato. “Somos una organización no partidista”, indicó Carolina Rodriguez-Greer, directora regional. El trabajo incluye a cientos de voluntarios que orientan sobre el ejercicio en las urnas. “En Arizona no le hacemos fácil a las personas el ejercicio del voto. Demasiados procedimientos que las personas tienen que atravesar, además votamos durante la semana, algunos países tienen sus votaciones sábados y domingos y así no hay excusas”, dijo Rodríguez.