Miles de personas protestan en España contra la gestión del Gobierno de la crisis en Ceuta

Miles de personas se manifestaron el sábado en Madrid contra la gestión del Gobierno español de la reciente llegada masiva de migrantes a Ceuta, al que acusaron de no proteger las fronteras y reclamaron elecciones generales anticipadas.

Ondeando banderas españolas, corearon "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!" mientras marchaban por el centro de la capital española.

Ceuta, un territorio español situado en el norte de África, está inmersa en una crisis humanitaria desde que más de 70.000 migrantes llegaron desde el vecino Marruecos los días 30 y 31 de julio.

La mayoría regresó en las horas siguientes, pero miles permanecieron durante semanas, muchos de ellos durmiendo en las calles, lo que puso a prueba los recursos de la pequeña ciudad y provocó una crisis política para el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez.

La protesta fue organizada por la plataforma Sociedad Civil Española, que tiene vínculos con la derecha, y contó con el respaldo del conservador Partido Popular (PP) y de la formación de extrema derecha Vox.

La Delegación del Gobierno en Madrid cifró la asistencia en unas 20.000 personas. Los organizadores de la protesta afirmaron que participaron 180.000.

Un manifiesto difundido por el grupo reclamó la convocatoria de elecciones generales anticipadas antes del 15 de noviembre, el regreso a Marruecos de todos los migrantes que entraron en Ceuta y que Sánchez sea juzgado por "traición".

"Hay una negligencia clara", declaró a los periodistas durante la manifestación el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, quien añadió que hay una "mayoría de españoles que reclaman elecciones ya".

Las próximas elecciones generales en España deben celebrarse antes de agosto de 2027.

El Gobierno tiene previsto aprobar el martes, durante su reunión del Consejo de Ministros, un decreto para acelerar el retorno a Marruecos de los migrantes que se encuentran en Ceuta, informó el sábado el diario El País.

El Gobierno ha aumentado la capacidad de los centros temporales de acogida de migrantes en Ceuta, ha desplegado a cientos de policías y militares y ha incrementado la financiación destinada al Gobierno de la ciudad autónoma.

Pero los grupos locales y los partidos de la oposición consideran que estas medidas son insuficientes.