Ministro de Defensa chino critica la "lógica hegemónica" que vive el mundo

El ministro de Defensa chino, Dong Jun, denunció el jueves "la lógica hegemónica y los actos de intimidación" que vive el mundo, durante un discurso en una cumbre celebrada en Pekín en el que hizo numerosas referencias veladas a Estados Unidos.Alrededor de 1.800 representantes de 100 países, entre los que se encuentran líderes políticos, militares y académicos, se reunieron en la capital china para asistir al Foro Xiangshan, según sus organizadores.Dong advirtió en la ceremonia de apertura sobre las "nuevas amenazas y retos" a los que se enfrenta la paz mundial."Aunque los temas de la actualidad —la paz y el desarrollo— siguen siendo los mismos, las nubes de la mentalidad de la Guerra Fría, la hegemonía y el proteccionismo no se han disipado", afirmó."La memoria histórica debe servir como una advertencia constante para reconocer y oponerse a la lógica hegemónica y a los actos de intimidación que se disfrazan de una nueva forma", dijo.Estos comentarios pueden interpretarse como una sutil referencia a Estados Unidos, el principal competidor de China en los últimos años en una amplia gama de ámbitos económicos y geopolíticos.El foro de defensa llega en un momento de creciente expectativa por una posible reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump.Dong mantuvo esta semana una videoconferencia con su homólogo norteamericano, Pete Hegseth, en la que se trataron diversos temas espinosos, entre ellos el mar de China Meridional y Taiwán.El Pentágono afirmó que las conversaciones fueron "francas y constructivas", y que Hegseth y Dong acordaron continuar con los debates.