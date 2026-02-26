Modi declara ante el Parlamento israelí que India apoya con firmeza a Israel

El primer ministro indio, Narendra Modi, declaró este miércoles ante el Parlamento israelí que su país apoya a Israel "con firmeza y total convicción" tras el ataque del movimiento palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.

Modi llegó a Israel este miércoles para una visita de dos días, la segunda desde que asumió como primer ministro en 2014.

"Traigo conmigo las más sentidas condolencias del pueblo de India por cada vida perdida y por cada familia cuyo mundo quedó destrozado por el salvaje ataque terrorista de Hamás", afirmó Modi en un discurso ante el Parlamento israelí en Jerusalén. "Siento su dolor, comparto su duelo", añadió.

"India apoya a Israel con firmeza y total convicción, en este momento y en adelante", sostuvo.

En su discurso, Modi no mencionó explícitamente a las decenas de miles de palestinos muertos en Gaza durante la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás. Pero afirmó que la India "apoya todos los esfuerzos que contribuyan a una paz duradera y a la estabilidad regional".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le dijo a Modi que "India apoya a Israel porque entiende que Israel actúa como un muro defensivo contra la barbarie", y añadió que su visita les permitirá "reforzar aún más" sus lazos.

Netanyahu recibió a Modi con un abrazo al bajar del avión en el aeropuerto Ben Gurion, donde fue desplegada una alfombra roja.

La oficina del líder israelí informó que ambos mantuvieron una reunión privada tras la ceremonia de bienvenida, en la que Netanyahu elogió "una auténtica amistad".

En una publicación en X, Modi calificó la reunión de "excelente".

"El vínculo entre Israel y la India es una poderosa alianza, ya que somos socios en innovación, seguridad y una visión estratégica compartida", dijo en un video publicado en X Shosh Bedrosian, portavoz de la oficina de Netanyahu.

Por su parte, Modi añadió que el crecimiento económico de India y la innovación tecnológica en Israel constituyen "bases naturales" para futuras colaboraciones.