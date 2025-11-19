Monterrey será sede del XVI Congreso Internacional de Periodismo Turístico en la antesala del Mundial FIFA 2026

La ciudad de Monterrey, México, albergará el XVI Congreso Internacional de Periodismo Turístico el próximo 27 de abril de 2026, un encuentro que reunirá a periodistas, académicos y profesionales del sector turístico de diversos países. El evento tendrá como sede la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), institución anfitriona.

Encabezado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) y la Agencia Internacional de Periodistas Especializados Seis Grados, el congreso se desarrollará en un contexto clave: la antesala del Mundial FIFA 2026, del cual Monterrey será una de las sedes. Por esa razón, la edición de este año tendrá como eje temático “La universidad: fútbol y turismo”, con el objetivo de analizar el papel de las instituciones académicas en la generación de conocimiento, formación profesional y articulación de proyectos que vinculan el deporte con el desarrollo turístico.

La convocatoria reunirá a representantes de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y México, entre otros, quienes intercambiarán miradas sobre las nuevas tendencias del periodismo turístico, el impacto del deporte en la promoción de destinos y las estrategias de comunicación en grandes eventos internacionales.

Además del programa académico, los periodistas participantes realizarán un Fam Press por distintos municipios de Nuevo León, con el fin de experimentar y documentar las propuestas turísticas del estado. Entre las actividades previstas se incluyen experiencias de turismo científico impulsadas por la UANL, como visitas al observatorio astronómico de Iturbide y a proyectos de producción de vino tinto y mezcal en Linares, entre otras iniciativas.

El XVI Congreso Internacional de Periodismo Turístico 2026 busca consolidarse como un espacio de diálogo profesional y una vitrina internacional para destacar el potencial turístico de Nuevo León en un año decisivo para la región.