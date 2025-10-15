Muere en India el líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga

Raila Odinga, líder opositor keniano y cinco veces candidato presidencial, falleció en India a los 80 años, indicó la policía del país asiático este miércoles.

"Su muerte está confirmada", dijo a AFP Krishnan M., superintendente adjunto de policía del estado indio de Kerala, en el sur.

Según explicó, Odinga "estaba caminando con su hermana, su hija y su médico personal cuando de repente se derrumbó". "Fue llevado a un hospital privado cercano, pero fue declarado muerto", señaló.

La muerte de Odinga fue confirmada a AFP por un colaborador suyo, y por un portavoz del hospital Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital, que habló de "dificultades respiratorias".

Nacido el 7 de enero de 1945, Odinga fue varias veces encarcelado y vivió en el exilio bajo la presidencia autocrática de Daniel Arap Moi (1978-2002).

Miembro de la tribu luo, fue electo diputado en 1992, y candidato a la presidencia en 1997, 2007, 2013, 2017 y 2022.

Entre 2008 y 2013 ejerció como primer ministro del presidente Mwai Kibaki, en virtud de un acuerdo de reparto de poder destinado a atajar el estallido de violencia posterior a las elecciones de 2007, en las que Odinga denunció un fraude.

El resultado de los comicios, impugnado por la oposición, desató un episodio de violencia entre las tribus luo y kalenjin y la comunidad kikuyu, a la que pertenecía Kibaki, que se saldó con más de 1.100 muertos.