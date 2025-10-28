Muere un gendarme en Portugal al colisionar con una presunta narcolancha

Un gendarme portugués murió y otros tres resultaron levemente heridos cuando su embarcación fue embestida por una lancha rápida sospechosa de estar implicada en el tráfico de drogas en el río Guadiana, en el sur del país, informaron las autoridades el martes.

El Ministerio del Interior portugués expresó su "profunda tristeza y consternación", precisando que el fallecido tenía 50 años y que "perdió la vida mientras cumplía con su deber, durante una colisión con una embarcación rápida vinculada al narcotráfico, en el río Guadiana, en el municipio de Alcoutim, distrito de Faro".

El accidente ocurrió el lunes hacia las 23h15 (hora local y GMT), cuando una patrulla de la Guardia Nacional Republicana (GNR) iba a interceptar la lancha en el Guadiana, que marca la frontera sur entre Portugal y España y es utilizada con frecuencia para el tráfico de estupefacientes.

"Durante la intervención, la embarcación de la GNR fue embestida por el navío sospechoso", indicó la gendarmería en un comunicado.

Tras la colisión, la lancha fue hallada envuelta en llamas en la orilla del río

Las autoridades portuguesas, asistidas por la Guardia Civil española, investigan las circunstancias del incendio y tratan de localizar a sus ocupantes.