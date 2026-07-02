Muere una persona en ataques en Grecia contra domicilios de dirigentes del partido gobernante

Una persona murió y cuatro resultaron heridas este miércoles en Grecia en uno de los ataques contra tres dirigentes del partido de derecha que gobierna el país, informó a la AFP la policía.

Los ataques se produjeron en la madrugada en Salónica, en el norte del país, en los domicilios de tres dirigentes del partido Nueva Democracia: el presidente del comité ejecutivo, Zisis Ioakimovic; el exdiputado Savvas Anastasiades y la excandidata del partido Afroditi Nestora, informó el portal de noticias Kathimerini.

Este medio informó que los padres de Nestora, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital. La madre de Nestora falleció este miércoles por la tarde, informó el hospital al que fue trasladada.

La muerte "confirma la naturaleza asesina e inhumana de la violencia ciega que existe en la vida pública", afirmó el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, en un comunicado.

Cuatro vehículos del garaje de la vivienda de Nestora resultaron calcinados, indicó la policía. La policía no reveló quién podría haber perpetrado los ataques ni sugirió ningún motivo.

La división antiterrorista se encargó de la investigación.