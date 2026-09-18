Mueren 37 presuntos mineros ilegales bajo custodia estatal en Nigeria

Un total de 37 presuntos mineros ilegales murieron el jueves en Nigeria mientras se encontraban detenidos por el Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil (NSCDC), informó el gobernador del estado de Níger, en el centro del país africano.

La policía había anunciado una investigación sobre los fallecimientos, que la defensa civil atribuyó a una enfermedad, pero un informe de inteligencia sugirió que se debieron al hacinamiento y a la mala ventilación en el centro de detención.

El estado de Níger es rico en minerales y atrae a miles de mineros artesanales, la mayoría con la esperanza de encontrar oro.

"Esta mañana nos despertamos con la noticia de que alrededor de 37 personas murieron bajo custodia de la defensa civil aquí en Minna", declaró el gobernador Mohammed Umaru Bago en una rueda de prensa en esa ciudad, la capital del estado.

El gobernador decretó tres días de luto y pospuso el inicio de la campaña para las elecciones previstas en enero.

Según el informe de inteligencia consultado por la AFP, las muertes masivas habrían provocado protestas de "grupos de mineros y simpatizantes" en Minna.

Los fallecidos estaban bajo custodia del NSCDC, que colabora con la policía

Un video de 40 segundos compartido en internet mostraba los cuerpos de decenas de jóvenes vestidos únicamente con pantalones cortos, la mayoría de los cuales parecían adolescentes, tirados en el suelo al aire libre.

Se ve a voluntarios con guantes de pie junto a ellos, mientras mujeres veladas intentan identificar los cuerpos de sus familiares. De fondo se oyen voces lanzando maldiciones contra los responsables.

Tras el hallazgo, el jefe de la policía del estado de Níger "ordenó el inicio inmediato de una investigación sobre la desafortunada muerte de los presuntos mineros ilegales mientras estaban en el centro de detención del NSCDC", declaró el portavoz de la policía, Wasiu Abiodun, en un comunicado.

La pugna por las reservas de oro extraídas en minas ilegales del estado de Níger alimenta la violencia de bandas criminales, conocidas localmente como bandidos, según funcionarios y expertos.

Esos grupos criminales gravan a los mineros y exigen una parte del mineral extraído como impuesto para permitirles el acceso a los yacimientos.

La mayor parte del oro extraído ilegalmente se trafica a Emiratos Árabes Unidos, desde donde se blanquea e introduce en la cadena de suministro mundial en Europa, Estados Unidos, Asia y Sudáfrica, según un informe de SwissAid de 2024.

Además de oro, el estado de Níger posee otros valiosos minerales, como tantalita, cobre y litio, muy demandados para su uso en vehículos eléctricos y tecnologías de energía limpia.