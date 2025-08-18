Internacionales

Mueren cuatro migrantes al caer al mar en Turquía

La localidad costera turca de Karaburun, en una imagen del 12 de junio de 2018 Yasin Akgul
AFP
18 de agosto de 2025

Al menos cuatro migrantes murieron tras caer al mar desde su bote neumático el lunes frente a la costa occidental de Turquía, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió la madrugada del lunes frente a la costa del distrito de Karaburun, en el mar Egeo, indicó el mando de la guardia costera en un comunicado.

Las autoridades rescataron a dos migrantes y encontraron cuatro cadáveres mientras continuaban la búsqueda de los desaparecidos con la ayuda de un helicóptero, un dron, un buque y cinco embarcaciones.

De momento, se desconocen las nacionalidades y el número de migrantes que transportaba la embarcación.

Apenas 30 kilómetros separan Karaburun de las islas griegas de Lesbos y Quíos. Muchos migrantes emprenden la corta pero peligrosa ruta entre la costa turca y las vecinas islas griegas con el fin de entrar en territorio de la Unión Europea.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 1.000 migrantes desaparecieron o murieron ahogados en el mar Mediterráneo en 2025.

