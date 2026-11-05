Mueren seis personas en un incendio en Nueva York

Seis personas murieron por un incendio "devastador" la madrugada del jueves en una vivienda del distrito de Brooklyn, Nueva York, informó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

"Me parte el corazón anunciar que seis neoyorquinos han perdido la vida", declaró Mamdani.

Las imágenes de vídeo tomadas en el lugar mostraban las llamas arrasando una vivienda de Sunset Park, un barrrio situado a unos ochos kilómetros al sur de Manhattan.

"Cuatro personas ya habían fallecido" cuando llegó el cuerpo de bomberos, "mientras que otras dos fallecieron en el hospital", añadió Mamdani.

Dijo que otras cuatro personas resultaron heridas, y que tres bomberos y dos policías sufrieron lesiones leves.

El alcalde añadió que aún era demasiado pronto para determinar la causa del incendio, pero que los resultados de la investigación se harían públicos.

"Ha sido un incendio devastador. Este barrio tardará mucho tiempo en procesar la muerte de los vecinos que ha perdido esta mañana y en recuperarse de este inmenso dolor", afirmó.

El mes pasado, cuatro personas fallecieron en el distrito del Bronx después de que la batería de una bicicleta eléctrica se incendiara dentro de un apartamento.