Murió el ex primer ministro francés Lionel Jospin a los 88 años

El ex primer ministro francés Lionel Jospin murió el domingo a los 88 años, anunció la familia del socialista este lunes a la AFP.

Jospin fue jefe del gobierno desde 1997 hasta 2002 y primer secretario del Partido Socialista de 1981 a 1988 y de 1995 a 1997.

También se presentó, sin éxito, a las elecciones presidenciales de 1995 y de 2002.

Figura reconocida y aglutinadora de la izquierda, creó el principio de "izquierda plural", reuniendo en sus gobiernos a ministros socialistas, ecologistas y comunistas.

En medio de una coyuntura económica favorable, puso en marcha la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, la cobertura médica universal y un contrato de unión civil para la formación de parejas de hecho.

Sin embargo, en los últimos comicios presidenciales a los que se presentó, en 2002, no llegó a la segunda vuelta, que se disputaron el conservador Jacques Chirac y el ultraderechista Jean-Marie Le Pen.

Entre una dispersión de la izquierda, una campaña fallida y el auge de la extrema derecha, Lionel Jospin se retiró entonces de la vida política y durante años dejó de intervenir en el debate público.

Durante el mandato del socialista François Hollande (2012-2017), presidió una comisión sobre la moralización de la política y formó parte del Consejo Constitucional en 2014.

El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, dijo ver en Jospin "un modelo de rectitud", alguien "inspirador" que "condujo a la izquierda plural al poder".

Jospin "permitió a una generación gobernar, y a otra generación -la mía- formarse", agregó Faure en la emisora France Inter, lamentando el "inmenso vacío" que deja el fallecimiento del ex primer ministro.

Por su parte, Jean-Luc Mélenchon, líder del partido La Francia Insumisa (izquierda radical) y que fue ministro de Jospin de 2000 a 2002, rindió homenaje a "un modelo de exigencia y de trabajo" y ensalzó la memoria de una "presencia intelectual en un universo que parecía a la deriva", en un mensaje publicado en la red social X.