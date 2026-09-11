Murió Emma Bonino, icono del feminismo y el europeísmo

La italiana Emma Bonino, fallecida a los 78 años, fue comisaria europea, ministra de Relaciones Exteriores de su país pero sobre todo una feminista que defendió a ultranza el derecho al aborto.

Exmiembro del Partido Radical, Bonino se ganó el respeto de toda la esfera política.

"Hoy perdemos no solo a nuestra líder, sino también a una de las figuras más lúcidas, valientes y libres de la historia política de nuestro país", afirmó este viernes en Facebook el pequeño partido Más Europa, fundado por ella.

Fue diagnosticada de cáncer de pulmón en 2015. En 2023 se había curado pero un año después fue hospitalizada por problemas respiratorios.

Mientras se recuperaba en casa recibió una visita por sorpresa del papa Francisco. Ambos compartían la preocupación por los derechos de los migrantes y se tenían en gran estima, a pesar de las diferencias culturales y religiosas.

- "Un arma política" -

En una entrevista en febrero de 2025, Bonino dijo que su cuerpo le fallaba y estaba pagando un precio físico por haberlo usado "como un arma política" durante décadas.

La primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, le rindió homenaje y afirmó que, aunque sus "trayectorias y visiones eran diferentes", eso nunca le impidió reconocer "su importancia y su papel en la vida pública".

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también le rindió homenaje. "La Europa por la que luchó la extrañará", dijo.

Nacida en 1948 en una granja de la pequeña ciudad de Bra, en el noroeste de Italia, obtuvo un diploma en lenguas y literatura extranjeras por la Universidad Bocconi de Milán y luego se unió al Partido Radical.

Fue el comienzo de una pasión política que duraría toda su vida y que, según ella, comenzó gracias a un ginecólogo.

Pensando que era estéril, Emma Bonino se quedó embarazada a los 27 años y decidió abortar, como contó ella misma en una entrevista en 2023.

"En mi vida, he demostrado mucho valor, pero no el de ser madre. En aquella época abortar en Italia era ilegal, difícil, caro y humillante. La humillación fue tan intensa que me dije 'nunca más, para nadie'", declaró.

Emma Bonino conoció entonces a Adele Faccio, activista de los derechos de las mujeres y figura del Partido Radical, y se unió a la campaña por la legalización del aborto.

En 1975 fundó el Centro de Información, Esterilización y Aborto (CISA) antes de presentarse a las elecciones legislativas y ser elegida diputada del Partido Radical en 1976.

Cuando el aborto fue legalizado en Italia en 1978, Bonino ya hacía campaña por otros temas, desde la liberalización de las drogas blandas hasta el abandono de la energía nuclear.

En los años siguientes luchó a favor de programas de distribución controlada de heroína y contra la pena de muerte y el hambre mundial.

Elegida varias veces al Parlamento Europeo, fue Comisaria Europea de Protección del Consumidor de 1994 a 1999 y senadora en Roma en 2008.

Fue nombrada ministra de Comercio Internacional y Políticas Europeas de Italia de 2006 a 2008, y canciller de 2013 a 2014.

Bonino volvió a hacer campaña en 2018 al frente de un nuevo movimiento político, Más Europa, para defender los derechos de los migrantes y la Unión Europea.

Estaba muy bien posicionada en las encuestas, con un 43%, solo detrás del entonces primer ministro Paolo Gentiloni. Pero pese a su lema "Ámame menos, Vótame más", el partido no alcanzó el 3% de votos necesarios para conseguir un escaño en el parlamento.