Musk llama a Zelenski a dejar el poder en Ucrania

El multimillonario Elon Musk pidió que Volodimir Zelenski dimita como presidente ucraniano y culpó al gobierno estadounidense de cualquier ralentización de su servicio de satélites en Ucrania, clave para hacer frente a los proyectiles rusos.

Zelenski mientras tanto instó este jueves a Estados Unidos a no ponerse del lado del "agresor" en la guerra con Rusia, que hace más de cuatro años invadió su país.

"Necesitamos HONESTIDAD de nuestros socios sobre esta guerra: es importante que todos, en Estados Unidos, se pongan no del lado del agresor, sino del lado de nuestros esfuerzos por proteger vidas, poner fin a esta guerra y garantizar la seguridad", escribió Zelenski en X usando mayúsculas al estilo del presidente estadounidense Donald Trump.

En un contexto de recrudecimiento de la tensión, Musk se hizo eco de unas declaraciones de Trump, que el pasado fin de semana también se mostró a favor de un cambio de liderazgo en Kiev.

"Es hora de que Zelenski se vaya", escribió en X el magnate tecnológico, cuya constelación de satélites desempeña un papel crucial en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin la renuncia de Zelenski "continúa la masacre", añadió el jefe de SpaceX, empresa creadora de los servicios satelitales Starshield (destinados al ejército y utilizados por Ucrania para sus operaciones en el frente) y Starlink, limitado a usos civiles.

Ucrania denuncia restricciones en el uso de Starshield, lo que dificulta gran parte de su defensa antiaérea y de sus drones. Además pone en duda el apoyo estadounidense al país, devastado por estos años de guerra.

"Los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno estadounidense y están bajo su control. Cualquier limitación de ancho de banda o de uso la decide el ejército estadounidense y, en última instancia, el presidente de Estados Unidos", respondió Musk en su cuenta de X ante sus más de 240 millones de seguidores.

Zelenski pidió el miércoles que se restablezca el servicio de satélites, porque "habrá muertos, por supuesto, si continúan los ataques y Starlink no funciona". "Espero sinceramente que se trate de un error", añadió.

- "Inadmisible" -

Trump se enfrenta a una crisis energética a pocas semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato, el 3 de noviembre, y ejerce una fuerte presión sobre Ucrania para que deje de atacar las instalaciones petroleras rusas.

Además ha anunciado recientemente un acuerdo con Moscú para recibir gasóleo y aliviar los precios.

Un alto cargo ucraniano, que habló bajo anonimato, declaró el miércoles a la AFP que Estados Unidos ha amenazado con dejar de compartir información con Ucrania si esta no ponía fin a sus ataques contra las refinerías rusas.

La oposición demócrata en el Congreso estadounidense ha denunciado las restricciones de acceso a las redes satelitales que sufre Ucrania.

"Es inadmisible restringir el acceso de Ucrania a Starlink y Starshield en un momento en el que misiles balísticos y drones atacan el país", reaccionaron en X los demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

"Trump toma una decisión, y eso ayuda directamente a Putin a masacrar a civiles ucranianos", añadieron.

- Ataque a refinería rusa -

Jeanne Shaheen, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, añadió que "el Pentágono también está obligado a informar al Congreso si suspende o reduce el intercambio de información con Ucrania".

Sobre el terreno, Rusia acusó a Ucrania de un ataque este jueves de madrugada contra una refinería de petróleo en Riazán, a unos 180 kilómetros al sur de Moscú, que ha desatado un incendio.

El ataque se produjo después de que Zelenski declarara al periódico británico Financial Times que Kiev reanudará los ataques a las refinerías rusas.

Trump pilló a todos por sorpresa la semana pasada al anunciar un "alto el fuego energético" en la guerra.

Ucrania lo apoyó pero Moscú guardó silencio y atacó plantas energéticas ucranianas esta semana, dejando cientos de miles de personas sin electricidad, según Kiev.