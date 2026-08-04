Nepal llora a sus alpinistas muertos en avalancha en Pakistán

Cientos de nepalíes se congregaron este martes en Katmandú para una vigilia en homenaje a los diez montañistas, entre ellos el célebre británico-nepalí Nirmal Purja, fallecidos el jueves en una avalancha en el Broad Peak, en el norte de Pakistán.

Al son de las salmodias de monjes budistas, unas 500 personas de luto encendieron velas e incienso en una plaza del centro de la capital nepalí.

Nirmal Purja, que dirigía la expedición, resultó muerto junto a otros nueve alpinistas, entre ellos seis guías de alta montaña nepalíes, tras ser atrapados por una mortal avalancha en el Broad Peak —la 12ª cumbre del mundo, 8.047 m—, el jueves en Pakistán.

"Nepal ha perdido a una generación de montañeses consumados", lamentó Tul Singh Gurung, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal.

Los participantes en el acto guardaron un minuto de silencio frente a una pancarta con las fotos de los diez alpinistas fallecidos.

En el centro, las velas se dispusieron de manera que reprodujeran la forma de la bandera nacional de Nepal, compuesta por dos triángulos, brillando en la noche.

En 2019, Nirmal Purja hizo historia en el mundo del alpinismo al escalar las 14 cumbres más altas del planeta, de más de 8.000 m, en apenas algo más de seis meses, pulverizando el anterior récord de siete años.

Su hazaña fue luego relatada en un documental de Netflix, lo que contribuyó a inspirar a una nueva generación de alpinistas y a mejorar la imagen de Nepal en una disciplina durante mucho tiempo dominada por aventureros occidentales.

En 2021, formó parte del primer equipo completamente nepalí en lograr la ascensión invernal al K2, la segunda cumbre más alta del mundo después del Everest (8.611 m).

En su ciudad natal de Ramnagar, en el sur de Nepal, donde vive su familia, los habitantes acuden para expresar su dolor y rendir homenaje ante una foto del himalayista.

"Toda la ciudad de Ramnagar lloró", declaró a la AFP una vecina, Shanta Ghale.