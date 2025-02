Netanyahu acusa a Hamás haber cometido una "violación cruel" de la tregua

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó el viernes a Hamás de haber cometido una "violación cruel" de la tregua en Gaza al no entregar el cadáver de la rehén Shiri Bibas, de origen argentino, y advirtió que Israel actuaría "con determinación" para traerla de vuelta al país.

"Actuaremos con determinación para traer a casa a Shiri, junto con todos nuestros rehenes -vivos y muertos- y asegurar que Hamás pague un alto precio por esta violación cruel y malvada del acuerdo" de alto el fuego, declaró Netanyahu en un video.

Hamás entregó el jueves los cadáveres de cuatro rehenes, indicado que se trataba de los cuerpos de Shiri Bibas y de sus dos hijos, que tenían cuatros años y ocho meses cuando fueron secuestrados, así como el del periodista jubilado israelí Oded Lifshitz.

La identidad de los niños Bibas y de Lifshitz, de 83 años en el momento de su rapto, fue confirmada por los análisis del instituto médico forense de Tel Aviv, pero según responsables israelíes, que citan las conclusiones forenses, el cuarto cuerpo no corresponde al de Shiri Bibas.

Un portavoz del ejército indicó el viernes que los médicos forenses concluyeron que el cadáver presentado por Hamás como el de Shiri Bibas no era en realidad el de la mujer.

Netanyahu afirmó por su parte que el cuerpo "de una mujer de Gaza" fue colocado en el féretro en el lugar del de Shiri Bibas.

"La crueldad de los monstruos de Hamás no tiene límites. No solo secuestraron al padre, Yarden Bibas, a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños. De una manera inimaginablemente cínica, no devolvieron a Shiri con sus hijos, esos angelitos, y en su lugar colocaron el cuerpo de una mujer gazatí en el ataúd".

La familia Bibas fue secuestrada durante el ataque sin precedentes de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Las imágenes, grabadas y difundidas por los comandos de Hamás durante el secuestro de Shiri Bibas, de 34 años, y de sus hijos Ariel y Kfir frente a su casa en la frontera con la Franja de Gaza, dieron la vuelta al mundo.

Yarden Bibas fue liberado el 1 de febrero en un canje de rehenes por presos palestinos durante la tregua que entró en vigor el 19 de enero en Gaza.