Netanyahu viaja a EEUU para reunirse con Trump y presionar contra el programa de misiles de Irán

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá el miércoles en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump, y tratará de presionarlo para que adopte una línea dura respecto al programa de misiles de Irán, que tiene a Israel en su radio de alcance.

La del miércoles será la séptima reunión de ambos desde que Trump regresó a la presidencia hace poco más de un año, y tendrá lugar tras la última ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Omán, el pasado viernes.

Trump, que como medio de presión mantiene una decena de buques de guerra en Oriente Medio y endureció las sanciones contra el petróleo iraní, dijo que habría otra ronda de contactos próximamente.

"En este viaje, hablaremos de varios asuntos: de Gaza, de la región, pero por supuesto y en primer lugar, de las negociaciones con Irán. Manifestaré al presidente nuestras posiciones relativas a los principios de la negociación", dijo Netanyahu este martes, antes de volar a Washington.

La oficina de Netanyahu adelantó que el veterano líder israelí enfatizará la preocupación de su país por el arsenal de misiles de Irán, y no sólo las consecuencias del programa nuclear de la república islámica.

Y es que Netanyahu "cree que toda negociación debe incluir limitaciones a los misiles balísticos, y la detención del apoyo al eje iraní", indicó este fin de semana la oficina de Netanyahu, refiriéndose a los aliados de Teherán en la región, como el Hezbolá libanés, los rebeldes hutíes de Yemen y el Hamás palestino, todos ellos enemigos del Estado hebreo.

Israel, potencia nuclear oficiosa, libró una guerra de 12 días contra Irán el pasado junio, en la que atacó instalaciones nucleares, objetivos militares y blancos civiles. Estados Unidos se sumó a la campaña bombardeando la madrugada del 22 de junio tres instalaciones atómicas.

La república islámica replicó lanzando misiles contra objetivos militares y zonas densamente pobladas en territorio israelí, causando una treintena de muertos.

Desde entonces, las autoridades israelíes insisten en que el programa de misiles de Irán plantea un riesgo distinto del programa nuclear, y tal vez más inmediato.

"No creo que sea una amenaza existencial, pero sí que supone una amenaza de envergadura para el frente doméstico israelí", apunta Danny Citrinowicz, experto sobre Irán en el instituto israelí de Estudios de Seguridad Nacional.

Irán rechaza que sus negociaciones con Estados Unidos vayan más allá de su programa nuclear, que según dice, es pacífico, contrariamente a lo que sospechan las potencias occidentales e Israel, que temen que el objetivo real sea la bomba atómica.

Washington quiere abordar también la cuestión de los misiles y la del "eje de la resistencia", debilitado en cualquier caso tras las guerras de Israel contra Hamás y Hezbolá y la caída del régimen sirio de Bashar al Asad a fines de 2024.

A pocas horas de la visita, la cancillería iraní pidió este martes a Estados Unidos "actuar con independencia de las presiones y las influencias destructivas" de Netanyahu en la región.

En paralelo, el secretario de la más alta instancia de seguridad de Irán, Ali Larijani, se entrevistó este martes con el sultán de Omán, Haitham ben Tariq, y ambos "destacaron la importancia de volver a la mesa de negociación para acercar puntos de vista y resolver las diferencias por vías pacíficas", según la agencia omanesa ONA.

- Los misiles, una "línea roja" -

Los analistas coinciden en que Netanyahu siente resquemor ante cualquier acuerdo de Estados Unidos, su principal apoyo militar y diplomático, y los iraníes, su mayor enemigo.

"Le preocupa que el presidente Trump no sea tan entusiasta como a él le gustaría respecto a un ataque militar contra los iraníes", apunta Guy Ziv, profesor asociado del departamento de política exterior y seguridad global en la Universidad Americana de Washington.

"Quiere convencer al presidente Trump de que los misiles balísticos iraníes, que considera una amenaza de gran calibre para Israel, deben estar incluidos en cualquier acuerdo sobre el programa nuclear iraní", agrega Ziv.

Siguiendo esa lógica, apostilla el analista, Netanyahu "quiere asegurarse de que (...) Trump ve también esta cuestión como una línea roja".

"Para Netanyahu, el objetivo de máximos está claro: un cambio de régimen [en Irán] o, como mínimo, el completo desmantelamiento de las capacidades nucleares y misilísticas", añade en declaraciones a AFP el analista experto en geopolítica Michael Horowitz.

